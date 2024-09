Un plongeur dans un tourbillon de vie marine est l’une des plus belles photos de l’année

La photographie captivante de l’apnéiste Ben Yavar, représentant une masse tourbillonnante de vie marine, lui a valu le prestigieux titre de « Photographe de la nature de l’année » dans la division professionnelle de l’ Prix ​​internationaux de photographie 2024.

L’International Photography Awards (IPA) est réputé pour son concours mondial annuel, qui attire des photographes professionnels, amateurs et étudiants du monde entier. Ce concours est l’un des plus populaires du secteur de la photographie aujourd’hui.

La catégorie Nature du concours se concentre sur la photographie qui met en valeur la beauté des éléments naturels, notamment les paysages, la faune, les plantes et les gros plans de scènes et de textures naturelles.

Prise le 21 avril 2023, cette photographie sous-marine montre un immense banc de sardines encerclant un apnéiste. L’apnée, l’art de plonger sous l’eau sans aucun équipement respiratoire, en particulier dans les eaux profondes, exige une compétence et une précision exceptionnelles. Réussir une plongée en apnée tout en manipulant un appareil photo est un accomplissement humain remarquable. Dans ce cas, le photographe a utilisé un appareil photo sans miroir plein format Sony a7 IV associé à un objectif Sony FE 12-24 mm F4 G, enfermé dans un boîtier sous-marin Sea Frogs. Yavar partage cette image époustouflante sur Instagram, avec la légende suivante : « Le jour où j’ai photographié une rencontre d’une autre dimension. »

La photo de Yavar est accompagnée d’une légende : « Photographier des sardines est une expérience incroyable. Elles peuvent créer les formes les plus étonnantes et les plus uniques. J’adore la façon dont, sur cette photo, les sardines semblent soit accueillir l’apnéiste, soit l’avaler, selon votre point de vue. »

Dan Rubin, membre du jury, a déclaré : « Ce tourbillon de vie marine ressemble davantage à la bouche béante d’une créature colossale dévorant le plongeur qu’à un simple banc de sardines. C’est le surréalisme dans la nature à son apogée. »

La photographie de Yavar sera présentée dans le livre annuel de photographie de l’IPA, une distinction importante dans le monde de la photographie de nature.

Le Prix ​​internationaux de photographie est une initiative de la Fondation Lucie, une organisation caritative à but non lucratif qui se consacre à honorer les maîtres photographes, à découvrir et à encourager les talents émergents et à promouvoir l’appréciation de la photographie à l’échelle mondiale. La programmation annuelle de la Fondation Lucie est principalement financée par les International Photography Awards, dont l’événement phare est les illustres Lucie Awards.

Crédits images : Benjamin Yavar, prix du meilleur photographe de nature de l’année