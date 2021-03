Selon un Courrier quotidien rapport, Budimir Buda Sobat, qui est déjà titulaire du GWR, a réussi ce week-end à battre son propre record et en a établi un nouveau – de 24 minutes et 33 secondes. L’exploit de record de Sobat a eu lieu dans une piscine de la ville de Sisak et a été mené sous la supervision de médecins, de journalistes et de supporters alors qu’il terminait la tentative de record.Avant d’essayer de battre son propre record, Sobat se préparait abondamment et respirait de l’oxygène pur dans les minutes qui ont précédé la tentative. L’ancien bodybuilder de 54 ans s’est tourné vers la plongée statique et est devenu l’un des 10 meilleurs plongeurs au monde avant d’établir son record de plus de 24 minutes sous l’eau.

