Un plongeur avorte en sautant dans l’eau quelques instants avant l’arrivée du requin

Il y a des gens dans le monde qui ont la chance de survivre à un rasage de près avec des incidents mortels. Certaines rencontres rapprochées avec la mort sont souvent partagées sur les réseaux sociaux et la plupart du temps, elles vous donnent la chair de poule. Nous sommes sur le point de vous montrer une vidéo similaire, mais il ne s’agit pas d’éviter un accident de la route. Cela montre comment l’instinct et la réaction rapides d’une femme l’ont sauvée d’être dévorée par un énorme requin.

Selon un rapport de l’International Shark Attack File (ISAF), entre 1958 et 2016, il y a eu 2 785 attaques de requins non provoquées confirmées dans le monde, dont 439 ont été mortelles. L’année dernière, l’ISAF a confirmé 73 morsures de requin non provoquées.

La dame de la vidéo citée plus haut, une plongeuse autonome, aurait fait grossir les statistiques si elle ne s’était pas rétractée au dernier moment. La vidéo partagée par la poignée Twitter JimLeitrim2, montre une femme, en tenue de plongée sous-marine, se préparant à plonger dans la mer depuis un croiseur.

La femme a presque pris sa position et était à une minute de plonger quand elle a remarqué quelque chose dans l’eau et a immédiatement interrompu le saut. Quelques secondes plus tard, un gros requin a émergé de l’eau exactement à l’endroit où il plongeait. Si la femme avait sauté dedans sans remarquer le requin, elle aurait probablement été mordue.

Ce qui rend la vidéo plus terrifiante, c’est que le requin fonce vers la femme avec la gueule grande ouverte, comme lorsqu’il s’apprête à dévorer sa proie. La vidéo joue avec le thème de fond des célèbres films Jaws jouant en arrière-plan. La série Jaws était des films d’horreur de survie qui tournaient autour d’attaques de requins.

