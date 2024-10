Un plongeur américain serait mort après la découverte de parties du corps d’un requin au large de l’Indonésie

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En savoir plus Fermer Notre mission est de fournir des reportages impartiaux et fondés sur des faits qui demandent des comptes au pouvoir et exposent la vérité. Que ce soit 5 $ ou 50 $, chaque contribution compte. Soutenez-nous pour proposer un journalisme sans agenda.

Un touriste américain en vacances de plongée de rêve serait mort après la découverte de parties du corps d’une femme dans l’estomac d’un requin en Indonésie.

Colleen Monfore, 68 ans, explorait avec six amis l’océan autour de l’île de Pulau Reong le 26 septembre lorsqu’elle a été emportée par de forts courants.

Le guide du groupe de plongée n’a pas pu la ramener sur le bateau, ce qui a déclenché une recherche de la touriste qui a duré huit jours avant d’être annulée.

La semaine dernière, un pêcheur au Timor-Leste, à environ 120 kilomètres de l’endroit où Monfore a disparu, a capturé et tué un requin après l’avoir vu « en détresse évidente ».

À l’intérieur de son ventre se trouvaient des parties du corps d’une femme, ainsi que des parties de sa combinaison de plongée et de son maillot de bain.

Bien que certaines informations aient indiqué que les parties du corps avaient été identifiées comme étant celles de Monfore, les autorités ont déclaré qu’elles essayaient toujours de déterminer si elles pouvaient appartenir à une autre personne disparue.

Les autorités du Timor oriental contactent les garde-côtes indonésiens. Ils ont également demandé des informations sur toute personne ayant des amis ou des parents portés disparus en raison de la popularité de la plongée dans les îles voisines, qui font partie du territoire indonésien.

Muhammad Saleh Goro, chef de l’unité régionale de mise en œuvre technique (UPTD) pour la gestion du parc marin des îles d’Alor et de l’océan environnant, a déclaré : « Nous nous sommes coordonnés avec l’ambassade d’Indonésie (KBRI) à Dili, et la KBRI a confirmé la vérité. de ces informations.

« Le corps de la femme a été retrouvé chez un requin au Timor Leste. Ce n’était pas sur le territoire indonésien. Nous enquêtons actuellement sur cette affaire pour confirmer s’il s’agit des restes d’une personne portée disparue en Indonésie.

« D’après la combinaison de plongée portée par la victime, on soupçonne qu’il s’agissait d’un plongeur. Les résultats de l’enquête seront publiés peu après que des informations plus complètes soient disponibles.

Cependant, des personnes s’identifiant comme amis de Monfore ont mis en garde contre la désinformation selon laquelle elle aurait été tuée et mangée par le requin.

Sur Facebook, Kim Sass, une plongeuse qui prétend avoir été amie avec Monfore, a déclaré que les preuves accumulées par les enquêteurs montraient que les allégations d’attaque de requin étaient « fausses ».

Sass a souligné que l’estomac des requins est adapté à une digestion rapide, avec des acides forts qui aident à décomposer la nourriture en particules plus petites.

Malgré cela, le corps de Monfore et ses empreintes digitales étaient apparemment toujours identifiables. « Cela ne serait pas possible si le requin l’avait attaquée il y a des semaines », a écrit Sass.

Sass a déclaré qu’elle et d’autres pensaient que Monfore était décédé d’un « problème médical » et que les forts courants signalés étaient « gérables ».

« J’ai facilement fait plus de 1000 plongées avec cette gracieuse femme ; elle était une excellente plongeuse », a écrit Sass sur Facebook. « Je ne crois pas que ce soit l’environnement, et encore moins un requin, qui ait mis fin à sa vie. »

Les attaques de requins dans la région sont généralement rares, avec seulement 11 incidents non provoqués enregistrés au cours des 275 dernières années.

Sass a ajouté : « Le mari de Colleen a déclaré qu’elle aurait eu le cœur brisé de savoir qu’un requin était mort à cause d’elle et que sa mort donnait, une fois de plus, une mauvaise réputation aux requins. »

L’Indépendant a contacté Sass pour des commentaires supplémentaires.