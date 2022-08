Un plongeon glacé « incroyable » entre deux continents en Islande fait tremper les plongeurs

Entre les plaques tectoniques nord-américaine et eurasienne, la fissure islandaise de Silfra est l’un des sites de plongée les plus célèbres au monde, populaire auprès des touristes qui s’aventurent dans ses eaux glacées. La visibilité sous l’eau peut dépasser les 100 mètres (330 pieds) et le spectacle de lumière et d’obscurité est hypnotique. “Quand nous sommes entrés dans l’eau, c’était…”, raconte le touriste islandais Brynjolfur Bragason avant de s’arrêter. « Incroyable », renchérit sa femme Hildur Orradottir. Au cœur du parc national de Thingvellir, au bord de l’un des plus grands lacs d’Islande, des couloirs de roches submergées forment de profondes cavités entre les deux continents, qui s’éloignent l’une de l’autre d’environ deux centimètres chaque année. Les reflets orangés se mêlent à diverses nuances de bleu dans le rift de plus de 60 mètres de profondeur, situé dans la partie sud-ouest de l’île atlantique. Le sable beige et le vert phosphorescent des algues ajoutent aux couleurs.

“On dirait des cheveux”, dit Camille Lund, une touriste franco-américaine.

Sensation de picotement

La fissure et toute la vallée environnante se trouvent sur la dorsale médio-atlantique, qui traverse l’île, ce qui en fait l’une des zones volcaniques les plus actives de la planète.

Silfra a été formée par un tremblement de terre il y a plus de deux siècles à la suite d’une dérive tectonique, et les eaux claires proviennent du glacier voisin de Langjokull, la deuxième plus grande calotte glaciaire du pays.

L’eau voyage pendant plusieurs décennies à travers un tunnel d’aquifères souterrains d’environ 50 kilomètres de long.

“Tout ce système de filtration à travers les roches volcaniques (…) nous donne une eau super claire”, a déclaré à l’AFP Thomas Gov, un instructeur de plongée de Toulouse dans le sud de la France.

Se baigner à Silfra demande beaucoup de préparation : combinaison étanche, gants de plongée, bonnet de bain, masque, tuba et palmes.

L’équipement vous permet de rester au sec et de flotter paisiblement à la surface dans une eau qui reste entre deux et trois degrés Celsius (35,6-37,4 degrés Fahrenheit) toute l’année.

Seule une partie du visage et des mains est exposée à l’eau glacée.

“Ça se sent tout de suite dans tes lèvres : elles s’engourdissent au bout d’un moment et c’est comme des picotements”, raconte le New-Yorkais Ian Zavatti, 13 ans, debout à côté de son père.

La plongée avec tuba est l’activité la plus populaire, mais les plus expérimentés et certifiés peuvent plonger avec une bouteille de plongée à une profondeur de 18 mètres.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici