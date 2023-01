Un plongeon dans une cascade d’horreur tue deux femmes dans un accident anormal alors que le corps de la deuxième victime est retrouvé dans la rivière quelques jours plus tard

Le corps d’une DEUXIÈME femme a été découvert à la suite d’une horrible chute d’eau dans les Brecon Beacons.

La femme, dont le corps a été retiré d’une rivière à Glynneath, dans le sud du Pays de Galles, dimanche, a été confirmée comme étant la deuxième femme disparue à la suite d’un incident à Ystradfellte Falls.

Ystradfellte Falls.est situé dans le sud du Pays de Galles Crédit : Getty

Le corps de la femme non identifiée a été retrouvé dimanche après-midi dans un camping à Spring Valley Lakes, rapporte Wales Online.

Un porte-parole de la police de Dyfed-Powys a déclaré lundi: “Malheureusement, nous pouvons confirmer que des agents à la recherche de deux femmes soupçonnées d’être entrées dans l’eau dans la région d’Ystradfellte le mercredi 4 janvier ont récupéré un deuxième corps dans la rivière dans la région de Glynneath. .”

Le porte-parole a poursuivi: “Les proches ont été informés que les familles sont soutenues par des agents spécialisés.

“Nous tenons à remercier nos collègues des secours en montagne, les pompiers et les membres du public pour leur soutien au cours de ce qui a été une opération difficile.”

La police de Dyfed-Powys était sur les lieux du sauvetage avec le service d’ambulance du Pays de Galles et le service d’incendie et de sauvetage du centre et de l’ouest du pays de Galles.

La semaine dernière, la police a été appelée à Ystradfellte Falls, connue sous le nom de Four Waterfalls Walk dans le parc national de Brecon Beacons, vers 11 h 45 le 4 janvier.

À l’époque, les flics ont confirmé qu’une recherche d’une deuxième femme dans la région était en cours et que les familles des deux femmes avaient été informées.

La recherche avait été annulée vers 17 heures mercredi soir en raison des conditions météorologiques, la recherche de la deuxième femme ayant repris jeudi matin.

“Des conditions météorologiques extrêmes, y compris de fortes pluies et des eaux hautes et rapides” étaient le raisonnement derrière l’arrêt des recherches, cependant, les activités de recherche ont repris lorsque les conditions étaient sûres.

Les pompiers, les secours en montagne et l’appui aérien de la police nationale ont tous été impliqués dans les recherches, qui se sont terminées le 8 janvier.

Suite à la découverte du corps de la deuxième femme, un porte-parole de Spring Valley Lakes a déclaré: “Nous avons reçu un appel parce que quelqu’un a repéré un corps dans la rivière.

“Les services d’urgence sont arrivés ici et une femme a été récupérée.

“Une équipe de secours a traversé le lac et est sortie par l’autre bout.”