Un plombier trouve un message vieux de 135 ans dans une bouteille sous un plancher en Écosse

Une femme a été surprise lorsqu’elle a découvert une capsule temporelle vieille de 135 ans sous le plancher de sa maison. La résidente d’Édimbourg, Eilidh Stimpson, n’en croyait pas ses yeux lorsqu’elle a découvert un message délicatement inscrit sur l’ancien billet, qui avait été enroulé dans une bouteille de whisky vide et caché sous le sol. La bouteille de l’époque victorienne a été découverte plus tôt cette semaine par son plombier, Peter Allan, qui l’a trouvée dans un trou qu’il a creusé dans le sol alors qu’il travaillait dans la maison.

Selon BBC Scotland, Allan a affirmé que le fait qu’il ait dû percer le sol au-dessus de la bouteille était une coïncidence complète. Le propriétaire de WF Wightman Plumbing, Allan, a affirmé qu’il était caché sous ce qui avait autrefois été une chambre de bonne. Il a dit: «La pièce mesure 10 pieds sur 15 pieds et j’ai coupé exactement autour de la bouteille sans savoir qu’elle était là. Je n’arrive pas à y croire ». Allan a ajouté : « Je déplaçais un radiateur et je coupais un trou au hasard pour trouver des tuyaux et voilà, je ne sais pas ce qui s’est passé ». Après avoir vu la bouteille, il “l’a apportée à la femme en bas et lui a dit ‘Regarde ce que j’ai trouvé sous ton plancher'”.

Stupéfaite par ce que Peter avait découvert, Eilidh a pris la décision de ne pas faire sauter le bouchon de la bouteille et de ne pas lire ce qu’il y avait à l’intérieur jusqu’à ce que ses deux enfants, âgés de 8 et 10 ans, rentrent de l’école. Elle a dit au portail: “Quand je les ai récupérés, je leur ai dit que j’avais quelque chose de vraiment excitant à leur dire et ils ont dit:” Est-ce que nous prenons des hot-dogs pour le thé? “” Elle a ajouté: “Ils avaient encore quelques suppositions puis je leur ai dit qu’un message dans une bouteille avait été trouvé dans notre maison et ils étaient vraiment excités et pensaient que c’était peut-être un trésor.

En fin de compte, ils ont réalisé que briser le verre était leur seule option pour garder intact le message historique. Ils ont désespérément essayé d’extraire la note avec des pincettes et des pinces, mais elle a commencé à se déchirer légèrement. Alors, elle a pris un marteau sur la bouteille et l’a brisée. Elle a dit: “Nous étions tous rassemblés et pointions des torches dessus et essayions de le lire, c’était tellement excitant”.

La note était signée et datée par deux ouvriers masculins qui lisaient: «James Ritchie et John Grieve ont posé cet étage, mais ils n’ont pas bu le whisky. 6 octobre 1887 ». Il lisait plus loin: “Quiconque trouve cette bouteille peut penser que notre poussière souffle le long de la route.”

Après avoir cassé la bouteille, elle a déclaré: «Je me sens absolument terrible de casser une bouteille de 135 ans, mais c’était le seul moyen d’atteindre la note. J’ai gardé toutes les pièces dans un pot Tupperware ». Après la découverte de lundi, un membre de la famille a vérifié le recensement de 1881 et a découvert que les hommes vivaient à quelques kilomètres de là, dans le quartier de Newington à Édimbourg. Depuis lors, un conservateur de la Bibliothèque nationale d’Écosse a conseillé à la famille de conserver la note dans une poche sans acide.

