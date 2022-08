Un plombier de l’Île-du-Prince-Édouard paie au suivant en recherchant des talents inexploités

Le propriétaire d’une entreprise de plomberie à l’Île-du-Prince-Édouard dit qu’il essaie une nouvelle approche pour attirer de nouvelles personnes dans l’industrie.

Brad MacAulay, propriétaire de High Valley Heating and Plumbing, a publié lundi un message sur la page Facebook de l’entreprise disant qu’il voulait “essayer quelque chose de différent” lors du recrutement de sa prochaine recrue.

Au lieu de sélectionner un candidat en fonction de son expérience, la seule exigence pour ce poste est que le candidat soit prêt à apprendre et désireux de travailler dans les métiers.

“Je cherche quelqu’un qui n’a peut-être pas été l’étudiant hétéro – quelqu’un qui aime bricoler, qui aime juste essayer de nouvelles choses et qui est bon avec ses mains”, a-t-il déclaré.

Brad MacAulay dit qu’il “pouvait à peine lire un ruban à mesurer” quand il a commencé. (Bretagne Spencer/CBC)

Lorsque MacAulay est entré dans les métiers il y a plus de 20 ans, il n’avait pratiquement aucune connaissance ou expérience en construction, se souvient-il. Par chance, il a trouvé un employeur qui acceptait de l’embaucher et de le former.

Maintenant, il pense qu’il est temps de payer la bonne fortune.

“Je veux juste rendre quelque chose qui m’a été donné, pour ainsi dire”, a-t-il déclaré. “Donner une chance à quelqu’un [who] aurait pu être à ma place.”

Au cours des deux dernières décennies, MacAulay a créé sa propre entreprise et a même passé du temps à travailler comme instructeur au Holland Collage. Il espère qu’en investissant dans la formation de quelqu’un comme lui plus jeune, il se retrouvera avec un travailleur qui s’intéressera durablement au travail.

“J’essaie juste de créer une étincelle pour quelqu’un et j’espère en faire une carrière.”

“Nous devons être créatifs”

La nouvelle embauche arrive à un moment particulièrement chargé dans l’industrie de la construction. MacAulay a déclaré que, comme de nombreuses autres entreprises, High Valley Plumbing and Heating a du mal à trouver du personnel. Ouvrir les portes à quelqu’un de nouveau pourrait être un moyen de résoudre ce problème.

Sam Sanderson, directeur général de la Construction Association of PEI, est d’accord.

Sam Sanderson, de la Construction Association of PEI, affirme que de plus en plus d’entreprises investiront dans la formation d’employés prêts à se présenter et à faire le travail. (Bretagne Spencer/CBC)

“Cela devient une pratique très courante, plus que jamais auparavant, en raison du manque de main-d’œuvre et de la disponibilité de gens de métier qualifiés”, a-t-il déclaré.

“Nous devons être créatifs pour créer ces opportunités, faire prendre conscience des opportunités et donner une chance aux gens.”

Quant à MacAulay, il a reçu des dizaines de candidatures depuis lundi, allant de personnes fraîchement sorties du secondaire à celles à la recherche d’un changement de carrière. Il prévoit de lire chacun d’entre eux avant de passer aux interviews et à la sélection finale.

“Nous sommes tout le temps chez les gens. Nous sommes dans les points de confort des gens, n’est-ce pas?” il a dit. “Je veux m’assurer que la bonne personne vient avec nous.”