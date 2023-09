Un plombier a « poignardé son compatriote britannique avec une violence exceptionnelle et profané son corps » lors du meurtre de la commune du « Mad Hatter’s Tea Party »

Un plombier BRITANNIQUE aurait poignardé à mort un autre festivalier avant de « profaner son corps » dans une commune portugaise isolée.

Josh Menkens, 27 ans, est accusé d’avoir attaqué un compatriote britannique de 37 ans avec une « violence exceptionnelle » avant d’utiliser des branches d’arbres et des vêtements pour cacher son corps dans les bois.

Josh Menkens, deuxième à gauche, en photo avec son père Troy, deuxième à droite Crédit : Facebook

L’homme de 27 ans, à gauche, aurait avoué le meurtre. Crédit : Facebook

Un Britannique de 37 ans aurait été poignardé à mort dans une forêt isolée Crédit : CM

Menkens, de Welwyn Garden City dans le Hertfordshire, a été arrêté dimanche et placé en détention provisoire mercredi après avoir été interrogé pendant deux jours sur le meurtre présumé.

Les détectives étaient restés silencieux sur l’enquête qu’ils avaient lancée tôt dimanche matin après que d’autres fêtards britanniques à qui il avait « avoué » les avaient alertés.

Mais dans une déclaration extraordinaire, les policiers ont affirmé que Menkens avait poignardé à plusieurs reprises la victime présumée dans une forêt proche de la commune hors réseau où il avait aidé à organiser un festival de quatre jours appelé Mad Hatter’s Tea Party.

Les premiers rapports indiquaient que le groupe jouait au fameux jeu du suicide de Blue Whale lorsque le Britannique a été tué – mais cela a été exclu par les enquêteurs.

L’alarme a été donnée dimanche matin après qu’un groupe de ressortissants britanniques se soit rendu à un poste de police géré par la force portugaise GNR à Figueiro dos Vinhos.

Les flics affirment que Menkens s’est rendu dans une partie isolée de la forêt avec un autre Britannique armé d’un couteau avant de « l’attaquer avec une violence exceptionnelle en le poignardant à plusieurs parties du corps ».

Le couteau qui, selon les enquêteurs, a été utilisé pour le tuer a été retrouvé à côté du cadavre, laissé dans une petite clairière boisée près du village de Figueiro dos Vinhos.

La Policia Judiciaria a ajouté : « La victime, un étranger de 37 ans, s’était rendue au Portugal pour participer à l’événement et ne connaissait apparemment pas personnellement l’accusé.

« Il n’a pas encore été possible de déterminer le mobile des crimes, mais tout lien avec des jeux ou des défis en ligne a été initialement exclu.

« Le détenu, âgé de 27 ans, était présent lors de son premier interrogatoire judiciaire qui a abouti à sa détention préventive. »

La communauté de vie hors réseau où s’est déroulée la Mad Hatters Tea Party appartient à Xavier Hancock, diplômé d’une école publique britannique, et à sa partenaire espagnole Arantxa Atauri.

Rien n’indique que le couple ait été impliqué de quelque manière que ce soit dans l’attaque au couteau survenue aux premières heures du dimanche matin.

M. Hancock, qui a fréquenté l’école St Edwards d’Oxford, qui coûte 15 000 £ par an, a déclaré plus tôt cette semaine : « Comme il s’agit d’une enquête active, je ne répondrai qu’aux questions des autorités avec lesquelles nous coopérons pleinement.

« Une fois que les preuves officielles auront été publiées, j’envisagerais de partager l’histoire. »

L’audience devant décider si Menkens devait être placé en détention provisoire ou libéré sous caution s’est déroulée à huis clos, comme c’est l’habitude au Portugal, où seuls les procès se déroulent en public.

Une promotion pour la Mad Hatters Tea Party, qui a débuté le 20 septembre et devait se dérouler jusqu’au 24 septembre, la décrivait comme un « rassemblement rempli de bonne musique et d’âmes fantastiques ».

Il a exhorté ceux qui envisagent d’y assister à « faire preuve d’amour, de gentillesse et de respect envers nous-mêmes, les uns envers les autres et envers la terre ».

En plus d’une programmation comprenant plusieurs DJ, l’événement a également présenté des artistes de cirque, des ateliers de bien-être et une « quête secrète du chapelier ».

Les billets coûtent 50 euros (43 £) et comprennent quatre nuits de camping sur place, bien que les clients se soient vu proposer des options de surclassement « glamping » coûtant jusqu’à 120 £.

ENQUÊTE DE POLICE

Des sources proches de l’enquête policière initiale ont insisté dès le début sur le fait qu’elles n’avaient trouvé aucune preuve d’un lien entre la baleine bleue et la mort, malgré les premiers rapports dans la presse portugaise.

Le défi du suicide en ligne a été associé à de nombreux décès dans le monde et consiste en des tâches initialement inoffensives avant d’introduire des éléments d’automutilation.

Une autopsie aurait eu lieu lundi à Coimbra, même si les résultats n’ont pas été rendus publics.

Une connaissance du suspect, qui se décrit en ligne comme un entrepreneur et a passé du temps en Australie après avoir étudié dans une école spécialisée en environnement au nord de Londres, a fait part hier de son choc face à l’arrestation de Menken.

La connaissance, qui dirige une retraite écologique dans laquelle le Britannique a séjourné pour « se détendre » de son travail trépidant au Royaume-Uni, a déclaré : « Il était ici pendant une semaine et nous avons ensuite développé une relation de travail superficielle dans laquelle nous essayions de obtenez-vous des petits contrats d’indépendant.

«Nous savions qu’il venait du Royaume-Uni et qu’il avait une vie très très occupée, qu’il travaillait 50 à 60 heures par semaine et qu’il avait besoin de se détendre et de se déstresser.

« Huit clients sur dix que nous avons sont des gens qui viennent de la ville et qui ont besoin de se déconnecter pendant un petit moment et de se déstresser de leur travail. Il n’y avait donc rien d’étrange à ce que Josh vienne seul.

« Il parlait déjà à l’époque de l’événement qu’il souhaitait organiser au Portugal et qui était finalement la Mad Hatters Tea Party.

«Je ne lui ai pratiquement pas parlé après son séjour, mais il m’a envoyé du matériel promotionnel pour la Mad Hatters Tea Party parce que je suppose qu’il pensait que nous pourrions nous présenter car nous vivons au Portugal.

« Mais c’était la limite de mes contacts avec lui. »

Pendant ce temps, Troy, le père de Josh, a déclaré avoir reçu un appel « à l’improviste » peu avant minuit dimanche.

Il a déclaré au Mail : « Mon fils parlait à des millions de kilomètres à l’heure, en pleine tête, me tirant des trucs.

« J’essayais d’être aussi calme que possible et de découvrir où il était détenu et comment je pourrais y arriver. »

L’homme d’affaires d’origine australienne a ajouté : « Quand j’ai reçu l’appel, je me suis demandé ‘c’est quoi ce bordel’, je me suis ressaisi et j’ai demandé ‘où es-tu’, quel poste de police ? J’ai donc réservé un vol et j’ai pris un taxi le lendemain. matin.

« Je ne savais pas grand chose sur le festival, je savais qu’il venait pour une sorte de festival, mais je n’en connaissais pas les détails.

« Je n’étais pas inquiet, car il ne m’a jamais donné aucune raison de m’inquiéter. »