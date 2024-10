Un plébiscite sur les retraites aux enjeux élevés pourrait faire de l’élection uruguayenne son « moment Brexit »

Les Uruguayens éliront dimanche leur prochain président, mais l’élection risque d’être éclipsée par un autre scrutin : un plébiscite sur les retraites qui, selon les analystes, pourrait paralyser les finances du pays.

En plus de choisir un nouveau président, 30 sénateurs et 99 députés, l’électorat votera également lors de deux référendums. La première – qui répond aux craintes croissantes concernant le crime organisé et la sécurité publique – permettrait des descentes de police nocturnes dans les maisons. Mais c’est la seconde qui fait la une des journaux : un référendum sur les retraites qui annulerait les récentes réformes, abaisserait l’âge de la retraite de cinq ans, lierait les retraites au salaire minimum et ferraille privée gestionnaires de fonds de pension.

Les partisans affirment que cela redistribuerait les richesses et rendrait les retraites plus généreuses, mais les analystes craignent que cette décision ne paralyse les finances du pays et l’ont surnommé le « moment du Brexit » du pays.

« Il s’agit d’une élection présidentielle avec un candidat anonyme et un plébiscite sur la réforme des retraites », a déclaré Nicolás Saldías, analyste principal à l’Economist Intelligence Unit. « Les enjeux sont élevés. »

Uruguay est connu parmi ses voisins pour sa relative richesse, son revenu par habitant élevé et grande classe moyenne. Son engagement en faveur du libre marché et de l’entreprise privée a attiré des sociétés financières et technologiques : Google a récemment commencé à construire un centre de données dans le sud.

Certaines estimations suggèrent que les réformes des retraites dans ce pays au vieillissement rapide augmenteraient son déficit de 1,5 milliard de dollars et conduire à des années de litiges concernant la fin du système de retraite privé, qui détient plus de 20 milliards de dollars d’épargne. La perspective de l’adoption de la réforme a conduit le peso uruguayen à affaiblir plus de 10 % par rapport au dollar depuis avril.

Saldías et d’autres économistes ont averti que cette mesure « mettrait sérieusement en danger » le statut de l’Uruguay comme investissement. « L’Uruguay n’a ni cuivre ni lithium, il n’a que sa parole. Si le pays ne s’en tient pas à cela, alors nous sommes dans le four », a-t-il déclaré, ajoutant que ce serait le « moment du Brexit » pour l’Uruguay en « entravant le prochain gouvernement » alors qu’il gère les retombées.

Le référendum, convoqué par les syndicats et contraignant, se heurte à l’opposition de la plupart des partis politiques. Le président actuel Luis Lacalle Pou l’a décrit comme « dangereux et nuisible » ; le candidat principal Yamandú Orsi, du Frente Amplio de gauche, s’est prononcé contre ; tandis qu’Álvaro Delgado, de la coalition de centre-droit en place, a déclaré qu’il « faire exploser » la stabilité économique.

Les syndicats affirment que les changements donneraient les travailleurs plus de dignité à la retraite en augmentant les versements. « Nous avons de maigres retraites en Uruguay. Les retraités de ce pays sont pauvres », José Luis Correa, éducateur de 68 ans. a déclaré à Reuters. « S’ils parviennent à éliminer les gestionnaires de fonds de pension privés, il y en aura davantage pour nous et les futurs retraités. » Le typique pension mensuelle minimale au 1er janvier, il s’élevait à 18 840 pesos, soit environ 450 dollars.

Le plébiscite sur les retraites a également été critiqué pour avoir éclipsé d’autres problèmes en Uruguay, en particulier la pauvreté des enfants et les faibles taux d’éducation. Un enfant sur cinq vit dans la pauvreté. Pendant ce temps, seulement environ la moitié des élèves terminent leurs études secondairesl’un des taux les plus bas d’Amérique latine.

« Des questions structurelles comme les retraites doivent être discutées, mais nous devons également nous pencher sur des questions plus urgentes comme la pauvreté », a déclaré Sylvia Ibarguren, membre de la Chambre des représentants de l’Uruguay, du parti de gauche Front Large.

L’Uruguay est connu depuis longtemps comme un bastion de la démocratie, classé au 14ème rang mondial par le Unité de renseignement des économistes en 2023, devant le Royaume-Uni avec 18 et les États-Unis avec 29. Les plébiscites ont été utilisé depuis les années 1990 voter sur des sujets tels que la privatisation des services publics, les lois d’amnistie, les politiques anti-criminalité et les droits à l’eau.

Dimanche, les électeurs voteront également pour autoriser ou non les descentes de police nocturnes dans les maisons, stimulés par les inquiétudes croissantes concernant le crime organisé et la sécurité publique.

Cela vient comme montée de la violence des gangs – en partie alimenté par le changement des routes de contrebande de cocaïne – a ébranlé cette nation fièrement pacifique. L’Uruguay, qui abrite 3,4 millions d’habitants, a subi une enregistrer 426 meurtres en 2018, et la violence est restée élevée depuis, alors que des gangs de bas niveau se disputent le contrôle. Plus tôt ce mois-ci, un bébé a été tué après avoir reçu trois balles lors d’une bataille de territoire, tandis qu’en septembre, six personnes sont mortes après un incendie. intentionnellement réglé dans une prison.

Le taux d’homicides en Uruguay se situe actuellement à 11 pour 100 000soit plus du double du taux de l’Argentine voisine et du Chili voisin.

« Les Uruguayens considèrent leur pays comme un endroit stable et paisible », a déclaré John Walsh, directeur de la politique en matière de drogues au Bureau de Washington pour l’Amérique latine. « Dans l’ensemble, cela reste vrai depuis longtemps – et maintenant les Uruguayens sont naturellement alarmés. Ils ont le sentiment que leur sécurité est en péril.

Pour l’élection présidentielle elle-même, les électeurs affirment que l’insécurité, le chômage et le trafic de drogue sont leurs principales préoccupations. Pourtant, de manière générale, les analystes constatent un manque d’intérêt de la part du public à l’égard du vote. « Il ne s’agit pas de mobiliser les gens », a déclaré Saldías. « L’Uruguay se porte globalement bien, alors ils se demandent pourquoi changer cela ? »