Un plat thaïlandais mortel provoque le cancer et tuerait 20 000 personnes chaque année | Monde | Nouvelles

Le Koi Pla est un mets délicat en Isaan, au nord-est de la Thaïlande, où le puissant fleuve Mékong sépare le pays de son voisin le Laos. Le plat est composé de poisson d’eau douce cru finement haché, d’herbes, de jus de citron vert et de fourmis rouges vivantes.

Plus précisément, ce sont les vers plats parasites appelés douves du foie qu’ils peuvent contenir. Ces parasites peuvent provoquer un cholangiocarcinome, ou cancer des voies biliaires, et expliquent pourquoi cette région présente les taux de cholangiocarcinome les plus élevés au monde.

Une étude indique que plus de 600 millions de personnes en Asie du Sud-Est risquent d’être infectées par ces parasites trématodes – avec plus de 6 millions de personnes en Thaïlande déjà infectées.

Les infections sont souvent asymptomatiques, mais si elles ne sont pas traitées, les infections graves et de longue durée sont associées à un certain nombre de maladies hépatiques désagréables, notamment le cancer des voies biliaires.