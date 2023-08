Un plat mystérieux qui a « tué trois personnes » lors d’un déjeuner aux champignons révélé après que la suspecte Erin Patterson « a arrangé un repas pour reconquérir son ex »

LE plat empoisonné servi par une maman lors d’un déjeuner familial qui a fait trois morts aurait été une tarte au bœuf wellington.

Erin Patterson, 48 ans, a invité Gail et Don Patterson, ses anciens beaux-parents, ainsi que la sœur de Gail Heather Wilkinson et son mari Ian chez elle à Leongatha, en Australie.

Erin Patterson aurait servi le déjeuner aux champignons vénéneux à la famille de Simon Crédit : Neuf

Heather Wilkinson (à gauche) est décédée après le déjeuner alors que son mari, Ian, se bat pour sa vie Crédit : Neuf

Après avoir mangé le repas du 29 juillet, les invités sont tombés gravement malades et Gail et Don, tous deux âgés de 70 ans, et Heather, 66 ans, sont décédés plus tard.

Les flics ont déclaré que leurs symptômes correspondaient à la consommation de champignons mortuaires.

Ian, un pasteur, reste à l’hôpital dans un état critique, en attente d’une greffe de foie.

Les détectives des homicides ont confirmé qu’Erin était une suspecte dans l’affaire, car la mère de deux enfants a préparé le repas chez elle mais n’est pas tombée malade.

Elle a nié tout acte répréhensible et les flics ont averti que l’incident pourrait être « très innocent ».

Il est maintenant apparu que le déjeuner mortel qui a été servi comprenait une tarte au bœuf Wellington comme plat principal, rapporte Guardian Australia.

Les recettes de boeuf wellington incluent souvent des champignons.

Et selon un copain, Erin a organisé le déjeuner fatidique dans le but d’essayer de se réconcilier avec son ex-mari Simon Patterson.

Une source proche de Simon a affirmé qu’Erin cherchait désespérément à revenir avec lui – et a suggéré que le déjeuner était une « intervention » de sa famille.

L’ami a déclaré que sa famille était inquiète et a décrit la rencontre comme une « médiation ».

Simon était censé se joindre au déjeuner – mais se serait retiré à la dernière minute.

Le copain a déclaré à Daily Mail Australia: « Elle voulait se remettre avec Simon et la famille ne voulait pas que Simon se remette avec elle.

« Ce n’était pas seulement un déjeuner, c’était une intervention avec le pasteur comme médiateur. C’est pourquoi ce déjeuner a eu lieu.

« Simon était censé y aller pour le déjeuner mais il s’est retiré à la dernière minute sinon il serait aussi dans ce lit de mort.

« Les personnes décédées, Gail, Don et les Wilkinson, leur parlaient parce qu’elles étaient profondément enracinées dans l’église et qu’elles voulaient s’assurer qu’elle avait raison de reprendre une relation avec Simon.

« Elle demandait essentiellement à revenir avec lui et la famille ne pensait pas que c’était une bonne décision. »

Cela vient après que Simon a révélé qu’il avait failli mourir d’une mystérieuse maladie intestinale l’année dernière.

Et il aurait « soupçonné » qu’Erin avait tenté de l’empoisonner par une « toxine ingérée ».

Un ami de la famille a déclaré au Herald Sun: « Simon soupçonnait qu’il avait été empoisonné par Erin.

« Il y avait des moments où il s’était senti… un peu décalé et cela coïncidait souvent quand il passait du temps avec elle. »

Simon a déclaré qu’il s’était effondré chez lui en mai de l’année dernière et avait été placé dans un coma artificiel.

Dans un article sur les réseaux sociaux, Simon a écrit : « Je me suis effondré à la maison, puis j’ai été dans un coma provoqué pendant 16 jours au cours desquels j’ai subi trois opérations d’urgence principalement sur mon intestin grêle, plus une opération planifiée supplémentaire.

« Ma famille a été invitée à venir me dire au revoir deux fois, car on ne s’attendait pas à ce que je vive.

« J’ai été en soins intensifs pendant 21 jours… »

Les agents ont saisi un certain nombre d’articles alors qu’ils enquêtent sur la façon dont les invités sont tombés malades – y compris un déshydrateur de nourriture provenant d’un pourboire, qui aurait été utilisé pour préparer les champignons.

Les enquêteurs ne savent toujours pas si elle a également mangé le repas – mais les flics ont confirmé qu’un déjeuner différent avait été servi à ses deux enfants.

Il est entendu que les flics cherchent à revoir Images de vidéosurveillance de la pointe où le déshydrateur de nourriture a été trouvé pour voir quels véhicules sont entrés sur le site.

Une source policière a déclaré à The Age que les flics effectuaient des tests médico-légaux sur le déshydrateur dans l’espoir qu’il pourrait contenir des indices clés pour découvrir ce qui s’était passé.

Erin a pleuré devant sa maison lundi alors qu’elle parlait aux journalistes.

« Je n’ai rien fait », a-t-elle déclaré. « Je les ai aimés et je suis dévasté qu’ils soient partis.

« Gail était comme la mère que je n’avais pas parce que ma mère est décédée il y a quatre ans, Gail n’a jamais été que bonne et gentille avec moi.

« Ian et Heather étaient parmi les meilleures personnes que j’ai jamais rencontrées. Ils ne m’ont jamais rien fait de mal.

« Je suis tellement dévasté par ce qui s’est passé et la perte pour la communauté, les familles et mes propres enfants. »

L’inspecteur-détective de la police de Victoria, Dean Thomas, a déclaré que les policiers « gardaient l’esprit ouvert » alors qu’ils enquêtaient sur cette affaire bizarre.

« Nous devons garder l’esprit ouvert par rapport à cela, cela pourrait être très innocent, mais encore une fois, nous ne savons tout simplement pas à ce stade », a-t-il déclaré.

« Nous travaillerons en étroite collaboration avec des experts médicaux, des toxicologues… dans l’espoir de pouvoir comprendre exactement ce qui s’est passé et de fournir des réponses à la famille », a ajouté Thomas.

« Nous essayons de comprendre qui a mangé quoi au déjeuner, si cette personne qui n’est pas tombée malade a ou n’a pas mangé les champignons…

« Et bien sûr, nous essayons de déterminer ce qui a réellement causé l’empoisonnement des quatre personnes présentes. »

Selon 7News, Erin a d’abord dit aux flics qu’elle avait ramassé les champignons dans un magasin local de la région de Leongatha.

Le voisin d’Erin a déclaré au Herald Sun que les habitants ne cueillaient pas de champignons sauvages parce qu’ils « connaissent le danger ».

Il y a eu des allégations précédentes selon lesquelles le champignon toxique a été trouvé dans les magasins.

Woolworths a été accusé en 2014 d’avoir accidentellement vendu de la nourriture dans un magasin de Canberra après qu’une femme soit tombée malade.

Elle a dû subir une greffe de foie et est restée dans le coma pendant une semaine après avoir mangé les capsules mortelles.

Les responsables de la santé ont autorisé Woolworths après une enquête et ont déclaré qu’il était plus probable que les champignons aient été cueillis sur le sol.

L’ex-mari d’Erin, Simon Patterson, était censé aller déjeuner – mais s’est retiré à la dernière minute Crédit : Facebook

Gail Patterson, l’ancienne belle-mère d’Erin, est décédée après avoir mangé le repas chez Erin Crédit : Neuf

Don Patterson est également décédé Crédit : Neuf

Des champignons mortels mortels poussent à l’état sauvage dans les forêts luxuriantes autour de Leongatha Crédit : Neuf