Un plat afghan festif dégoulinant de soleil

Avec le norinj pilau, il effectue le travail de lavage, de séchage et d’épluchage des oranges, laissant derrière lui autant de peau blanche que possible. Ensuite, il coupe les pelures en fines lanières à l’aide d’une lame de rasoir et les porte à ébullition trois fois, comme s’il exécutait une tâche dans un conte de fées. Chaque fois, il vide l’eau et remplit le pot. C’est une méthode qui prend du temps, pour s’assurer que la plupart – mais surtout pas la totalité – de l’amertume des pelures est lessivée. Après la dernière ébullition, il incorpore le sucre, le safran et la cardamome. Le parfum du miel et des fleurs blanches se répand dans la maison. Le sucre s’épaissit en sirop et est mis de côté tandis que les pelures, maintenant douces avec un éclat de bijou, sont mises à sécher.

Pendant ce temps, Shazia braise l’agneau et fait tremper le riz, en massant soigneusement les grains pour libérer l’amidon. Sa fille, Shahla Naimi, qui vit à travers le pays dans le Queens, dit que le plus grand compliment que sa mère puisse faire à un autre cuisinier est : “Votre riz est excellent”. Finalement, l’agneau et le riz ne font qu’un, assemblés avec la graisse liquide qui fait briller les grains – à l’exception d’une tasse de riz mijoté séparément avec le sirop d’écorce d’orange, à étaler sur le dessus comme du soleil renversé.

Pendant tout ce temps, le film de 1956 “Les Dix Commandements” pourrait tourner en arrière-plan, aux côtés de la musique d’Ahmad Zahir, la pop star afghane bien-aimée des années 60 et 70 qui a marié chansons folkloriques, poésie persane et guitare électrique, et dont les favoris et le public évanoui lui ont valu des comparaisons avec Elvis avant sa mort prématurée à 33 ans (dans ce que beaucoup pensent être un assassinat parrainé par le gouvernement).

Aujourd’hui, Shazia possède son propre arbre norinj, cultivé à partir de graines apportées par un cousin d’Afghanistan. Le mari de Shahla, Ethan Frisch, qu’elle a rencontré en travaillant dans une organisation humanitaire à Kaboul, a appris à faire bouillir les pelures lors d’une visite chez sa belle-famille il y a deux ans. Fondateur de la société d’épices Burlap & Barrel, il est le cuisinier du couple – Shahla était toujours «trop occupée à étudier» pour apprendre, dit sa mère – et il a proposé à sa mère l’idée d’écrire ses recettes. “Je me précipitais après elle dans la cuisine pendant qu’elle cuisinait”, se souvient-il. “C’était magnifique”, dit Shazia. “Ce sont quelques-uns de mes jours les plus heureux.”

Plus tard, de retour à New York, Shahla s’est retrouvée en manque de nourriture afghane – elle s’est avérée être enceinte – et Ethan a pu recréer les plats de sa mère pour elle, comme le bamiya (okra) et le kecheri quroot (riz gluant et lentilles avec boulettes de viande). et yaourt). Après la naissance de leur fils, ses parents se sont envolés, transportant un conteneur géant d’aushak congelé (boulettes de poireaux et d’oignons verts). “Et neuf grenades”, ajoute Shahla. L’oranger n’était pas encore en fruits, mais la prochaine fois, sa mère a promis : norinj.