Un planificateur expérimenté se joint au personnel du service de développement communautaire de Montgomery – Shaw Local

Le village de Montgomery a annoncé qu’il avait embauché Tony Farruggia en tant que planificateur principal du village.

Farruggia a rejoint le personnel du service de développement communautaire du village fin novembre.

L’expérience de Farruggia en matière de planification comprend des postes au sein du comté de Kane, de l’American Planning Association et de la ville de Des Plaines. Il est certifié par l’American Institute of Certified Planners et détient une maîtrise en urbanisme et politique publique de l’Université de l’Illinois à Chicago.

En tant que planificateur principal, Farruggia sera chargé d’examiner les propositions de développement, de préparer des études et des rapports, et de fournir des conseils et des orientations techniques à la communauté. Il aidera également à superviser les districts de financement des augmentations d’impôts du village et à préparer le village à la désignation en tant que communauté prête pour les véhicules électriques.

“Nous sommes ravis d’ajouter Tony à notre équipe alors que nous planifions stratégiquement l’avenir de Montgomery”, a déclaré Sonya Abt, directrice du développement communautaire. «Nous constatons une augmentation de l’intérêt pour le développement dans notre région après la pandémie, et nous consacrons des ressources et du temps à l’examen des demandes et des propositions. Notre équipe s’engage à apporter au village le juste équilibre entre le développement commercial, industriel et résidentiel tout en conservant l’ambiance et le charme d’une petite ville.

Pour en savoir plus sur le village de Montgomery et ses événements à venir, ses initiatives de développement communautaire ou ses ressources pour les résidents, visitez montgomeryil.org.