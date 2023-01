Un plan visant à combler les lacunes du bouclier de défense arctique du continent se heurte à des obstacles

Malgré le battage médiatique qui a entouré l’annonce de l’année dernière, il devient clair que la modernisation des systèmes de défense aérienne nord-américains – un plan de dépenses de 4,9 milliards de dollars sur six ans – a un long chemin à parcourir et un certain nombre d’obstacles techniques clés à surmonter.

Le gouvernement Trudeau a annoncé le plan de modernisation tant attendu du NORAD en juin lors de la préparation du sommet des dirigeants de l’OTAN – un rassemblement tendu où les membres de l’alliance, dégrisés par la guerre en Ukraine, devaient montrer à quel point ils sont sérieux au sujet des dépenses de défense .

Et la mise à niveau prévue de la défense aérienne a été un sujet de discussion clé pour le premier ministre Justin Trudeau, la ministre de la Défense Anita Anand et la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly lors du sommet de l’OTAN à Madrid.

Dans les mois qui ont suivi, cependant, certains des défis auxquels est confrontée cette refonte de la défense de plusieurs milliards de dollars sont devenus flagrants, en particulier au Canada.

L’objectif du programme de modernisation est de créer une défense en couches sur le Grand Nord qui se prémunira contre les bombardiers stratégiques (le genre NORAD a été créé pour contrer il y a plus de sept décennies) mais aussi les missiles balistiques, de croisière et hypersoniques – le type d’armes que nous ‘ai vu marteler l’Ukraine.

La résidente locale Yana embrasse une amie alors qu’elle réagit devant la maison de sa mère – endommagée lors d’une frappe de missile russe – à Kyiv, en Ukraine, le 29 décembre 2022. (Valentyn Ogirenko/Reuters)

Selon le plan, le Canada et les États-Unis veulent améliorer la couverture satellite, introduire un radar moderne au-dessus de l’horizon et déployer des capteurs sous-marins et une surveillance dans l’Arctique – en particulier aux soi-disant «points d’étranglement», les entrées océaniques de l’archipel. Le Canada revendique comme son territoire souverain.

La bonne nouvelle, selon le commandant opérationnel des Forces armées canadiennes, c’est que les militaires maîtrisent assez bien la surveillance dans le Grand Nord en ce moment, compte tenu de la modeste niveau du trafic maritime.

“Est-ce que j’ai une bonne connaissance du domaine en ce moment? Oui, j’en ai”, a déclaré le vice-amiral Bob Auchterlonie, responsable du Commandement des opérations interarmées du Canada. « Par exemple, dans le domaine maritime, il n’y a qu’environ 150 navires qui transitent réellement par le Nord chaque année. Nous les connaissons tous, nous les suivons très bien.

Regarder ci-dessous

Le défi – ou la menace – se situe sous la surface de l’océan, en particulier sous la glace où des sous-marins équipés de missiles balistiques ou de croisière pourraient se cacher.

Dans une interview de fin d’année avec CBC News, Auchterlonie a déclaré que le Canada et ses alliés partageaient toujours des renseignements navals sur les allées et venues des adversaires et de leurs principaux navires de guerre, y compris les sous-marins.

Et une multitude de nouvelles technologies – dont certaines sont encore en cours de développement – ​​devraient bientôt rejoindre le réseau sous-marin du NORAD, a-t-il déclaré.

“Je dirais que la technologie a vraiment progressé au cours des dernières années. Et nous travaillons avec nos alliés, ainsi qu’avec leurs propres scientifiques de la défense, pour proposer ces capacités de détection des adversaires dans nos eaux … les deux en surface et sous la surface », a déclaré Auchterlonie.

Une capsule en titane avec le drapeau russe est vue quelques secondes après avoir été plantée par le mini-sous-marin Mir-1 sur le fond marin de l’océan Arctique sous le pôle Nord lors d’une plongée record en 2007. (Association des explorateurs polaires russes/AP)

Le développement de cette nouvelle technologie – qui pourrait inclure des réseaux de capteurs portables, des navires sans pilote et des véhicules sous-marins sans pilote construits pour chasser les sous-marins – se déroule en collaboration avec la cinquième flotte de la marine américaine.

L’été dernier, le chef des opérations navales de l’US Navy a présenté un plan de revitalisation de la flotte d’ici 2045. Il prévoit une flotte de 373 navires avec équipage et 150 patrouilleurs sans équipage, pour un total de 523 navires. La marine a demandé au Congrès américain plus de 250 millions de dollars américains pour développer des navires de surface et souterrains sans pilote.

Même si la construction de ces nouveaux systèmes d’armes est un travail en cours, Auchterlonie a déclaré que le Canada suit attentivement les développements.

Cela dit, a-t-il ajouté, le Canada et les États-Unis pourraient commencer à déployer des technologies existantes – comme des drones sous-marins – pour protéger le Nord.

La guerre en Ukraine suscite un indéniable sentiment d’urgence dans l’Ouest quant à la nécessité de développer une nouvelle technologie de surveillance – et le Canada observe les mouvements de Moscou dans le Nord avec une inquiétude croissante.

Le croiseur lance-missiles de la marine russe Marshal Ustinov s’embarque pour un exercice dans l’Arctique en janvier 2022. (Service de presse du ministère russe de la Défense/Associated Press)

“La Russie est en train de reconstruire son infrastructure militaire dans l’Arctique selon les capacités de l’ère soviétique”, a récemment déclaré Jody Thomas, conseiller du Premier ministre à la sécurité nationale et au renseignement, devant le comité de la défense de la Chambre des communes.

“Ils s’étaient arrêtés. Et ils reviennent. Je pense que c’est intéressant. Ils poursuivent leur construction dans l’Arctique malgré les difficultés économiques qu’ils connaissent à cause de leur invasion illégale et barbare de l’Ukraine.”

Lors de sa visite dans le Grand Nord canadien l’été dernier, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’OTAN, a fait remarquer que la route la plus courte pour que la Russie attaque l’Amérique du Nord passe par l’Arctique.

Les responsables canadiens ont déclaré à plusieurs reprises que l’achat prévu de chasseurs furtifs F-35 et l’introduction d’un radar moderne au-dessus de l’horizon (OTH) contribueront grandement à apaiser cette peur.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, et le premier ministre Justin Trudeau arrivent à Cambridge Bay, au Nunavut, le jeudi 25 août 2022. (Jason Franson/La Presse canadienne)

Les systèmes radar au-dessus de l’horizon (OTH) peuvent localiser des cibles au-delà de la portée du radar conventionnel. Ils consomment également une énorme quantité d’énergie. Les scientifiques de la Défense tentent de comprendre comment alimenter les stations dans les régions nordiques éloignées d’une manière respectueuse de l’environnement.

“En raison de leur taille extrême, la plupart des systèmes radar OTH sont situés dans des régions éloignées où l’accès à de grandes quantités d’énergie du réseau électrique est inadéquat. Par conséquent, des générateurs diesel sont couramment utilisés”, a déclaré une note technique de Recherche et développement pour la défense Canada rédigée en 2006, lorsque l’armée étudiait la faisabilité des nouveaux systèmes.

Il a averti que, pour éviter les arrêts, un générateur de deux mégawatts brûlant 15 000 litres de carburant diesel par jour serait nécessaire pour alimenter un réseau OTH.

Cela “conduit à un problème distinct avec l’approvisionnement continu en carburant”, indique le mémo. “Les perturbations de l’approvisionnement en carburant (par exemple, dues à de graves événements météorologiques hivernaux défavorables) pourraient être atténuées en conservant une réserve de carburant pendant quelques jours.”

Deux engins spatiaux RADARSAT sont préparés pour des essais de vibration dans les installations de MDA à Sainte-Anne-de-Bellevue, au Québec. (Agence spatiale canadienne)

Le problème le plus immédiat et le plus épineux auquel sont confrontés les responsables canadiens est peut-être le vieillissement rapide de la chaîne de satellites gouvernementaux de la Constellation RADARSAT. Le vérificateur général fédéral a averti en novembre que les satellites pourraient dépasser leur durée de vie utile d’ici 2026.

Les remplacements de ces satellites – qui sont utilisés par plusieurs ministères, dont la Défense nationale – sont toujours sur la planche à dessin. Le gouvernement actuel a promis des satellites de surveillance militaire dédiés dans sa politique de défense de 2017 mais, comme l’a noté la vérificatrice générale Karen Hogan dans son récent rapport, ces systèmes ne devraient pas être lancés avant 2035.

Le gouvernement a besoin d’un “plan d’urgence”, déclare AG

“Ce que nous recherchons, c’est que le gouvernement ait un peu un plan d’urgence”, a déclaré Hogan au comité de la défense des Communes le 8 décembre 2022.

« Que se passera-t-il si ces satellites arrivent en fin de vie utile ? À l’heure actuelle, soit le gouvernement achète des informations dans le commerce, soit il se tourne vers ses alliés.

Nicholas Swale, un haut fonctionnaire du bureau de Hogan, a déclaré que le même comité qui entendait le système de satellites était déjà surchargé.

“Plusieurs départements recherchent des informations auprès de ces satellites et leurs besoins ne sont actuellement pas satisfaits”, a-t-il déclaré.

Dans une entrevue de fin d’année avec CBC News, le général Wayne Eyre, chef d’état-major de la Défense, a été interrogé sur l’accélération par le ministère de la Défense nationale d’un programme de lancement de satellites dédiés avant 2035.

“À ce stade, je ne sais pas”, a-t-il déclaré. “Mais nous allons certainement essayer.”