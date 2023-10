Au cours de la dernière décennie, il est devenu clair que le « processus de paix » entre Israéliens et Palestiniens s’est depuis longtemps transformé en un simple exercice prolongé consistant à donner un coup de pied sur le chemin. Pourtant, ces dernières années, l’absence de violence durable à grande échelle a produit l’illusion de stabilité. Cependant, même ceux qui ne s’étaient pas laissés aller à la complaisance ont été choqués par le déclenchement de la guerre dévastatrice qui fait rage depuis que le Hamas a attaqué le sud d’Israël le 7 octobre.

Les trois dernières semaines ont été marquées par des pertes de vies humaines d’une ampleur effroyable. Pour Israël, il s’agit du bilan civil le plus dévastateur de ses 75 années d’existence. Et plus de Palestiniens ont été tués au cours des 15 premiers jours de cette guerre que pendant la deuxième Intifada, qui a duré plus de cinq ans, et toutes les vagues de violence depuis lors réunies. Pire encore, il semble probable que des milliers de civils palestiniens supplémentaires périront si Israël poursuit son objectif déclaré (bien qu’inatteignable) d’éliminer le Hamas. Le même résultat découlerait même de l’objectif moins ambitieux d’éradiquer l’infrastructure du Hamas.

Dans ces conditions, la première priorité doit être d’arrêter la fuite vers l’abîme. À cette fin, le Hamas doit libérer sans condition les civils israéliens qu’il détient. La récente libération de certains prisonniers constitue un pas en avant, et il est réaliste de s’attendre à ce que d’autres soient libérés.

Mais Israël ne semble pas être d’humeur à envisager un cessez-le-feu pour le moment – ​​et jusqu’à présent, du moins, l’administration Biden n’a pas été disposée à faire pression sur les Israéliens pour qu’ils envisagent cette option. Au lieu de cela, les États-Unis se sont contentés d’exhorter Israël à retarder une invasion terrestre de Gaza jusqu’à ce que davantage d’otages soient libérés. Le début d’une telle opération produirait un carnage sans précédent, amplifierait le risque d’un conflit régional plus large et menacerait potentiellement les gouvernements d’un certain nombre de pays arabes, qui pourraient être déstabilisés face à des protestations massives. Une invasion israélienne de Gaza mettrait également davantage en péril l’Autorité palestinienne (AP), déjà vulnérable, alors que la colère grandit en Cisjordanie. Dans le contexte de ces considérations, il était difficile de comprendre le mépris adressé par les responsables israéliens au secrétaire général de l’ONU pour son récent appel à un cessez-le-feu immédiat afin de mettre fin à ce qu’il a qualifié de « souffrances épiques » à Gaza comme étant tout sauf imprudent. la mise en danger et le bellicisme.

Il reste un certain espoir que la libération des civils israéliens en captivité pourrait laisser suffisamment d’espace à la diplomatie arabe et internationale pour trouver une réponse rapide à la question de savoir ce qui se passera « le lendemain », c’est-à-dire qui gouvernera après. de l’opération israélienne en cours. Une idée qui doit être exclue de l’examen est celle d’imposer un arrangement particulier aux Palestiniens après les avoir forcés à se soumettre. L’idée selon laquelle l’Autorité palestinienne, dans sa configuration actuelle, reviendrait à exercer son pouvoir sur la bande de Gaza, doit également être exclue sans trop de délibérations.

D’une part, il est peu probable que l’AP, telle qu’elle est actuellement configurée, soit disposée à assumer les responsabilités de gouvernement de Gaza après qu’une offensive israélienne meurtrière et destructrice se soit déroulée. Même si l’AP cherchait à jouer ce rôle, elle serait incapable de le remplir, d’autant plus que sa légitimité déjà diminuée disparaît rapidement sous la pression de la guerre continue.

Mais une Autorité palestinienne correctement reconfigurée pourrait offrir la meilleure option pour « le lendemain » et au-delà, en fournissant une transition vers la création d’un effort régional et soutenu par la communauté internationale pour mettre fin à l’occupation israélienne dans un cadre qui s’attaque de manière crédible aux faiblesses structurelles qui ont tourmenté l’occupation israélienne. processus de paix au cours des trois dernières décennies.

UNE VOIE À SUIVRE

L’Autorité palestinienne a été créée en 1994 en tant qu’entité gouvernementale de transition en Cisjordanie et à Gaza dans le cadre des accords d’Oslo, conclus par l’Organisation de libération de la Palestine au nom du peuple palestinien. Mais l’AP et l’OLP ont rapidement commencé à souffrir d’une érosion de leur légitimité provoquée par l’échec du cadre d’Oslo à tenir sa promesse d’un État palestinien sur le territoire capturé par Israël en 1967 et occupé depuis. La désillusion progressive quant à la viabilité de cet objectif et la montée concomitante du soutien à la résistance armée, telle que celle du Hamas et d’autres mouvements politiques qui se sont opposés au cadre d’Oslo dès le début, ont contribué à cette érosion, remettant en question la validité continue du cadre d’Oslo. la prétention de l’OLP d’être le seul représentant légitime du peuple palestinien. Combinée à une mauvaise gouvernance chronique de la part des autorités, l’exclusion d’un large éventail de factions et d’orientations politiques palestiniennes a laissé à l’OLP et à l’Autorité palestinienne très peu de poids parmi les Palestiniens.

L’OLP et l’AP auraient dû être réformées et reconfigurées depuis longtemps, et l’urgence de cette tâche n’a jamais été aussi grande qu’aujourd’hui. La première étape doit être l’expansion immédiate et inconditionnelle de l’OLP pour inclure toutes les principales factions et forces politiques, y compris le Hamas et le Jihad islamique palestinien. Le Hamas a remporté une majorité absolue lors des dernières élections parlementaires organisées dans les territoires palestiniens, en 2006, et bien qu’aucune élection de ce type n’ait eu lieu depuis lors, les sondages montrent que le Hamas a continué de bénéficier d’un soutien public considérable. De plus, il est impossible de voir comment l’OLP peut s’engager de manière crédible en faveur de la non-violence dans le cadre d’une tentative de relance du processus de paix si le Hamas et les factions d’orientation similaire ne sont pas représentés.

L’OLP pourrait être élargie sans qu’elle doive abandonner les exigences du processus de paix. Mais ce processus devrait être fondamentalement modifié de manière à s’attaquer aux causes profondes de son échec au cours des trois dernières décennies. Avant tout, Israël devrait reconnaître formellement le droit des Palestiniens à un État souverain sur le territoire qu’Israël occupe depuis 1967. Ce faisant, Israël ne ferait que rendre la pareille à l’essence de la reconnaissance par l’OLP du « droit d’Israël à exister en paix et sécurité », qui a été inscrite dans la déclaration de reconnaissance mutuelle des accords d’Oslo en 1993. En attendant que cette reconnaissance soit obtenue, l’OLP élargie pourrait adopter une plate-forme qui reflète l’ensemble des points de vue palestiniens sur ce qui constitue un règlement acceptable tout en tout en préservant la voie vers une solution négociée à deux États.

Enfin, conformément à sa Loi fondamentale, l’Autorité palestinienne assumerait, par l’intermédiaire d’un gouvernement approuvé par l’OLP élargie, le contrôle total de la gestion des affaires du peuple palestinien en Cisjordanie et à Gaza pendant une période de transition de plusieurs années.. Durant cette période, tous les accords entre Israël et l’AP et toutes les opérations israéliennes et palestiniennes seraient étayés par un engagement mutuel à toute épreuve en faveur de la non-violence. À la fin de cette phase, l’Autorité palestinienne organiserait des élections nationales à une date convenue au début de la transition.

J’ai d’abord proposé des réformes similaires en Affaires étrangères en 2014. Depuis lors, les discordes internes et les factions ont sans aucun doute fait obstacle à leur considération, et encore moins à leur adoption. Mais étant donné la gravité de la situation actuelle, leur heure est peut-être enfin venue – bien que trop tard, bien sûr, pour les milliers de personnes qui ont déjà péri. Mais avec l’encouragement et le soutien des pays arabes, ce plan pourrait offrir une voie crédible pour aller de l’avant. Quels que soient ses défauts ou ses complications, cette solution serait certainement préférable aux options qu’Israël envisage actuellement, qui conduiraient toutes à davantage de violence et d’effusions de sang avec peu de chances d’aboutir à une paix durable.