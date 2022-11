Un plan inspiré de Covid pour prévenir toutes les futures pandémies

Que se passerait-il si une pandémie bien pire que Covid frappait ?

C’est une question qui me hante depuis les premiers jours de 2020, quand on ne savait pas exactement à quel point Covid-19 était mortel. Ce qui est maintenant connu sous le nom de SARS-CoV-1, après tout, a tué près de 10 % des personnes atteintes d’infections confirmées ; Le MERS, un autre coronavirus, a eu un taux de mortalité de plus de 30 % dans les cas confirmés. Mais aucun de ces virus n’était très transmissible ; Cependant, le SRAS-CoV-2, mieux connu sous le nom de Covid, était dès le départ un virus hautement contagieux, et s’il avait été tué à un rythme proche de celui de ces agents pathogènes antérieurs, le résultat aurait été horrible.

En général, il y a des compromis entre le degré d’infectiosité d’un virus et sa létalité, mais ce n’est pas une règle d’or : la variole était plus contagieuse que le Covid et aussi mortelle que le MERS. Il y a aussi la question de savoir quels groupes d’âge sont touchés; la grippe de 1918 a tué de manière disproportionnée de jeunes adultes en bonne santé, contrairement à la grippe saisonnière, et de nombreux virus sont particulièrement dangereux pour les bébés. (J’ai eu un nouveau-né au début de Covid, et l’une des choses dont nous étions les plus reconnaissants était la chance aléatoire que ce virus ne semble pas mortel pour les nourrissons, comme il aurait facilement pu l’être.)



Je ne récite pas cette litanie pour être le plus déprimant possible. Nous devrions être réalistes quant à la gravité réelle d’une pandémie, mais nous ne sommes pas non plus si loin d’un monde où la réponse à “Que se passerait-il si une pandémie bien pire que celle de Covid frappait ?” est “nous l’écrasons simplement”.

C’est le message d’un nouveau rapport du Geneva Center for Security Policy du biochimiste du MIT et sélectionné par Future Perfect 50, Kevin Esvelt, sur ce qu’il faut faire pour se préparer à la prochaine pandémie. La clé à emporter ? Nous ne sommes pas impuissants, que ce soit contre la nature ou les actions malveillantes des êtres humains. Nous devons investir pour être réellement préparés, mais si nous sommes prêts, nous pourrions même affronter le pire des scénarios : une libération délibérée d’un virus créé par l’homme conçu pour être à la fois plus mortel et plus contagieux.

Trois étapes de préparation aux pandémies

Esvelt, qui est profondément impliqué dans la biosécurité, appelle la première étape de la préparation à retarder. Si quelqu’un déclenchait une grippe artificielle mortelle demain, nous aurions des ennuis. Covid a clairement indiqué l’ampleur des trous dans notre plan de réponse aux pandémies. Nous manquons toujours de stocks suffisants d’EPI de haute qualité pour protéger tous les travailleurs essentiels en cas d’apparition d’un autre virus. Nous n’avons pas la capacité de détecter un virus tôt et de réagir avant qu’il ne se propage largement. Et nous savons de la propagation rapide de la variante omicron qu’une fois qu’un virus suffisamment contagieux se propage, même les pays prêts à recourir à des mesures extrêmes auront beaucoup de mal à le contenir.

Aussi mauvais que soit Covid, un virus conçu pour être mortel et contagieux pourrait être bien pire, il sera donc crucial de s’assurer que dans un avenir proche, nous empêchons l’accès aux virus dangereux qui pourraient être libérés délibérément et qu’aucun ne se libère accidentellement . Esvelt propose que nous y parvenions en retravaillant les programmes qui recherchent des virus qui seraient incroyablement contagieux et mortels afin qu’ils travaillent plutôt sur la prévention des débordements, en examinant le financement de la recherche pour s’assurer que la recherche sur le développement de virus plus mortels n’est pas financée et en examinant la synthèse d’ADN machines pour rendre plus difficile l’impression de votre propre virus mortel à la maison.

Ce ne sont pas censés être des solutions parfaites – même si elles rendent plus difficile la libération d’un virus dangereux, elles n’empêcheraient pas entièrement un acteur déterminé – mais elles pourraient nous faire gagner du temps pour développer la technologie qui nous protégera pleinement des futures pandémies .

La prochaine étape d’Esvelt est la détection : développer de meilleurs outils pour identifier quand un nouveau virus se propage. Dans les tout premiers stades d’une épidémie – par exemple, lorsque Covid a commencé à se propager en Chine fin 2019 – un virus peut être arrêté avec des mesures ciblées. Une fois que c’est partout dans le monde, les choses deviennent plus difficiles.

Et même s’il est trop tard pour un confinement précoce, la détection précoce d’un virus accélère le développement de contre-mesures efficaces. Esvelt soutient qu’une stratégie unique peut permettre de détecter toute menace biologique. “Tout système capable de détecter des modèles à croissance exponentielle de fragments d’acide nucléique devrait être capable de détecter de manière fiable toutes les biomenaces catastrophiques”, écrit-il.

La clé est d’exploiter notre capacité croissante à séquencer le matériel génétique rapidement et à moindre coût. Quelle que soit la forme que prend une menace biologique, qu’elle utilise de l’ADN ou de l’ARN, si vous remarquez une croissance exponentielle d’un nouveau type d’acide nucléique, c’est une astuce qui quelque chose croît de façon exponentielle. Ainsi, vous pouvez surveiller les eaux usées à des points clés – par exemple, les aéroports et les centres-villes – pour tout ce qui est nouveau et à croissance rapide. Ensuite, vous pouvez regarder de plus près pour comprendre ce que c’est et à quel point nous devrions être inquiets.

Ce ne sera pas bon marché – sauf par rapport au coût en vies et en argent d’une pandémie, auquel cas cela semble en fait très bon marché. “Construire un tel observatoire semble être extrêmement abordable par rapport aux budgets de défense traditionnels”, affirme Esvelt. « Aux États-Unis, un système effectuant un séquençage métagénomique non ciblé des eaux usées des 328 ports d’entrée pourrait probablement être exploité pour moins d’un milliard de dollars par an au coût ; les systèmes dans les petits pays seraient moins chers.

Que faire lorsque vous détectez un virus

Disons que nous construisons ce système de filtrage des eaux usées et détectons un nouveau virus qui se propage rapidement. Alors quoi? Ici, Esvelt soutient que nous devons revenir à l’essentiel : les vaccins à ARNm sont une technologie qui sauve des vies, mais ils ne peuvent tout simplement pas être produits à grande échelle plus rapidement qu’un virus ne peut se propager. Vous avez donc besoin d’EPI, de ventilation et d’une bonne technologie pour stériliser les espaces dans lesquels les gens doivent travailler.

Le problème avec les EPI, comme nous le savons tous depuis la pandémie de Covid, c’est qu’il n’y en a pas assez, et ce que nous avons n’est pas génial. Obtenir de bons masques au début de la pandémie était presque impossible, mais les masques de haute qualité sont également très désagréables à porter pendant de longues périodes. Les masques en tissu sont plus confortables mais ne sont pas vraiment adéquats pour un virus hautement contagieux.

Mais même plus de deux ans après le début de la pandémie de Covid, nous n’avons pas vraiment essayé de développer de bons EPI utilisables. Imaginez si nous mettions une fraction de l’effort dans le développement de meilleurs respirateurs à purification d’air motorisés – l’option la plus sûre pour se défendre contre un virus – que nous avons mis dans le développement de nouveaux téléphones.

Nous avons besoin d’innovation sur les EPI, mais il s’agit moins d’innovation scientifique que d’innovation de produits de consommation. Cela signifie rendre les meilleures options d’EPI portables, robustes pour une utilisation normale au lieu d’exiger une utilisation parfaite, et largement disponibles. Avec cet outil en main, nous pourrions faire face à quelque chose de plus contagieux et plus mortel que Covid avec beaucoup plus de protection, avant même que le premier vaccin ne sorte de la chaîne de montage.

“La combinaison d’un système d’alerte précoce fiable avec un P4E suffisamment protecteur et fiable entre les mains des travailleurs essentiels peut rendre les nations pratiquement immunisées contre les agents de classe pandémique”, écrit Esvelt.

Quand on veut, on peut

Tous ces plans, bien sûr, se heurteront probablement à des complications supplémentaires au fur et à mesure de leur déploiement. Esvelt a mis en place un bon plan, mais la mise en œuvre n’est jamais simple pour un projet aussi massif que celui-ci. Mais ce que ses idées montrent clairement, c’est que les pandémies sont un choix – un choix que nous choisissons de faire en tant que société lorsque nous ne prenons pas la peine d’investir pour nous y préparer.

Pour le meilleur et pour le pire, nous n’avons pas toujours réagi aussi mollement à la suite d’une catastrophe majeure. Après que le 11 septembre ait tué près de 3 000 Américains, nous avons mis en place des procédures de contrôle coûteuses et fastidieuses dans tous les aéroports des États-Unis, ainsi que dans tous les aéroports internationaux qui envoient des vols vers les États-Unis, tout cela pour nous assurer que personne ne pourrait jamais détourner un avion à nouveau. Après que Covid-19 ait tué plus d’un million d’Américains, nous n’avons pratiquement rien fait pour nous assurer que cela ne se reproduise plus avec un nouveau virus la semaine prochaine.

C’est une horrible erreur. Mais c’est une horrible erreur que nous avons le pouvoir de choisir d’arrêter de faire.

