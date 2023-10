Un plan global en tête des discussions lors de la séance du conseil de Dixon – Shaw Local

DIXON – Les dirigeants de la ville ont participé à une retraite d’une journée au Sauk Valley Community College le mardi 10 octobre pour établir une liste de priorités et d’objectifs clés.

Parmi les nombreuses priorités avancées par le maire Glen Hughes et le conseil municipal figurent la mise à jour du plan global de la ville ; analyser le parc immobilier de la ville, décider comment le développer et inciter les propriétaires à améliorer leurs propriétés locatives ; et orienter le financement vers des projets et des événements artistiques et culturels. Les améliorations des infrastructures, notamment les trottoirs, les ruelles et les intersections, ont également été discutées, tout comme les sources de financement pour couvrir ces coûts.

En début de discussion, Hughes a énuméré les réalisations de la ville et a indiqué qu’il souhaitait créer un plan global sur 20 ans, en faisant éventuellement appel à un consultant pour l’aider. Développement résidentiel, commercial, industriel et récréatif ; les règlements de zonage sont désormais en place ; et la question de savoir si l’annexion est nécessaire sont des éléments que le conseil devrait prendre en compte dans sa planification, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la ville dispose des personnes en place pour faire le travail de base et qu’un consultant pourrait être embauché et amené plus tard dans le processus pour peaufiner le plan, relier les pièces ensemble et examiner les faisabilités et les délais.

« Je ne pense pas que nous ayons besoin de faire appel au consultant dès le premier jour », a-t-il déclaré.

Mais le procureur municipal, Rob LeSage, a déclaré que la ville devrait envisager de faire appel à un consultant dès le début du processus pour aider les responsables municipaux à définir où ils veulent aller et comment ils veulent y arriver.

« Respectueusement, j’encourage la ville de Dixon à faire appel à un consultant pour l’ensemble du processus », a-t-il déclaré, ajoutant que parmi les communautés que son entreprise représente et les villes où il est impliqué dans des travaux de développement économique, aucune n’a passé par l’étape suivante. processus de planification sans consultant. « Je pense qu’il y a de nombreuses raisons à cela. »

« L’une des choses clés que fait un consultant est qu’il a l’expérience d’avoir suivi ce processus avec de nombreuses communautés », a-t-il déclaré. « Et qu’ils aident à guider la commission du plan pour s’assurer qu’elle examine de manière approfondie des choses auxquelles nous n’avons même pas pensé. Je pense que c’est vraiment, vraiment important.

« Vous voulez pouvoir les utiliser pour parcourir les différents terriers du lapin, vous voulez vous appuyer sur leur expérience », a-t-il déclaré. « N’oubliez pas que le document de planification a également de l’importance dans le processus de zonage et le processus d’usage spécial que nous utilisons. »

« Vous voulez vous assurer que ce plan est bien exécuté », a-t-il déclaré.

Hughes a déclaré que même s’il n’était pas opposé à l’embauche d’un consultant, ses premières pensées étaient d’examiner les talents de la ville et de donner des paramètres à la Commission du Plan pour démarrer le processus.

« Bien que nous ayons des gens formidables dans cette salle, nous n’avons pas beaucoup d’expérience en tant que groupe avec des plans complets », a répondu LeSage. « Notre plan global est très, très ancien et, franchement, ce n’est pas un document prospectif. »

Le directeur municipal, Danny Langloss, a déclaré que les responsables municipaux ont une vision très claire de leurs quadrants et exécutent ce travail. Il a reconnu que le temps qu’il faudrait aux dirigeants municipaux pour créer eux-mêmes un plan global pourrait être trop long.

« En tant qu’équipe, je ne pense pas qu’il y ait suffisamment de bande passante pour le faire », a-t-il déclaré.

Hughes a accepté et a déclaré que l’embauche d’un consultant plus tôt dans le processus était en fait logique sur le plan économique. Dépenser de l’argent pour créer un plan global sur 20 ans se résumerait chaque année à un petit investissement de grande valeur, a-t-il déclaré.

Le conseil n’a pas pris de décision sur cette mesure mardi.