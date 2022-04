Un plan d’urgence pour réduire les prix de la nourriture, du carburant et des tarifs téléphoniques pour aider à lutter contre la crise du coût de la vie révélé

Les ministres du CABINET ont reçu l’ordre d’élaborer des plans d’urgence pour réduire le prix des denrées alimentaires, des produits pétroliers, des vêtements et des téléphones afin d’atténuer la crise du coût de la vie en Grande-Bretagne.

Sous le feu, Boris Johnson a juré hier soir de “faire tout ce que nous pouvons pour aider” et bouscule sa meilleure équipe pour insister sur le fait qu’elle présente des propositions radicales pour faire tomber des centaines de livres sur les factures familiales.

Boris Johnson s’est engagé à “faire tout ce que nous pouvons pour aider” à réduire de plusieurs centaines de livres les factures familiales

Les idées viendront s’ajouter à celles déjà vantées et consisteront notamment à exhorter les familles et les retraités en difficulté à réclamer tous les avantages auxquels ils ont droit.

Cela survient alors que les chiffres révèlent que les Britanniques pourraient dépenser 10 milliards de livres sterling supplémentaires chaque année pour la flambée des prix de l’essence.

M. Johnson souhaite que ses ministres proposent des suggestions pouvant être intégrées dans un plan de budgétisation pour aider les ménages – mais sans faire exploser davantage l’argent des contribuables.

Il prévoit d’utiliser les libertés britanniques du Brexit pour aider les familles qui ont du mal à joindre les deux bouts.

Parmi les propositions qui ont déjà atterri sur le bureau débordant de Boris figure le plan de réduction des tarifs sur les aliments que la Grande-Bretagne n’est pas en mesure de produire, comme le riz.

Les ministres envisagent également de réduire le coût du carburant en réduisant les petits tarifs qui subsistent sur les produits pétroliers raffinés.

On espère que cela pourrait réduire un peu les factures d’énergie record d’aujourd’hui.

Le coût des vêtements de marque et des appareils électriques – tels que les smartphones et les tablettes – pourrait également être réduit en supprimant les formalités administratives pour permettre davantage d ‘«importations parallèles» de l’étranger.

Cela permettrait aux consommateurs d’acheter des produits de marque directement dans des pays où ils sont moins chers plutôt qu’en Grande-Bretagne.

Des millions de parents et de retraités se verront également dire qu’ils pourraient gagner jusqu’à 3 300 £ de mieux chaque année s’ils réclament les prestations auxquelles ils ont droit.

Actuellement, 1,3 million de familles n’acceptent pas l’offre allant jusqu’à 2 000 £ par an pour les frais de garde d’enfants.

Et environ 850 000 OAP ne tirent pas leur crédit de pension qui pourrait valoir plus de 3 300 £ par an.

Les propositions visant à interdire les offres des supermarchés Buy One Get One Free devraient également être abandonnées.

ALLÉGER LE FARDEAU

M. Johnson ralliera ses meilleurs lieutenants pour ne rien négliger dans le blitz lors d’une réunion spéciale du Cabinet aujourd’hui.

Il a déclaré: «Avec les factures des ménages et le coût de la vie qui augmentent face aux défis mondiaux, alléger le fardeau du peuple britannique et développer notre économie doit être un effort d’équipe au sein du Cabinet.

«Nous avons un solide ensemble de soutien financier à offrir, d’une valeur de 22 milliards de livres sterling, et c’est à nous tous de nous assurer que l’aide parvient aux familles les plus durement touchées et les plus travailleuses à travers le pays.

“Nous continuerons à faire tout ce que nous pouvons pour soutenir les gens sans laisser les dépenses et la dette du gouvernement monter en flèche, tout en continuant d’aider les Britanniques à trouver de bons emplois et à gagner plus, peu importe où ils vivent.”

Les familles en difficulté font face à la plus forte baisse du niveau de vie depuis 1956 alors que les prix et les taxes montent en flèche Crédit : Getty

Les idées commenceront à atterrir sur le bureau n ° 10 du Premier ministre dans les semaines à venir, puis Boris décidera de ce qui constitue son plan final pour les Britanniques avec un budget.

Les familles en difficulté font face à la plus forte baisse du niveau de vie depuis 1956 alors que les prix et les taxes montent en flèche.

Les conservateurs terrifiés craignent que la crise ne finisse par leur coûter les prochaines élections.

Mais avec l’économie britannique dans le marasme et les impôts déjà à leur plus haut depuis les années 1940, le Trésor résiste aux appels à plus d’argent pour soulager la douleur.

Au lieu de cela, Downing Street a été mis sur le pied de guerre pour faire face à la crise sans éclabousser des milliards de plus.

CRAINTES ÉLECTORALES

Dans l’appel aux armes du Cabinet d’aujourd’hui, Boris exhortera ses ministres à doubler la réduction des coûts pour les Britanniques et à les aider à réclamer l’argent auquel ils ont déjà droit.

Les entreprises seront également sommées de jouer leur rôle. Les ministres indiqueront clairement qu’ils n’hésiteront pas à sévir contre les profiteurs impitoyables qui font grimper injustement les factures.

L’une des mesures les plus radicales suggérées par certains membres du Cabinet implique une proposition visant à permettre aux produits de marque, tels que les iPhones et les tablettes Samsung, d’être vendus en Grande-Bretagne à moindre coût.

Cela pourrait être fait en permettant aux parieurs d’acheter les marchandises directement auprès de fournisseurs étrangers à des prix inférieurs, plutôt que uniquement par l’intermédiaire de fournisseurs britanniques agréés, ce qui peut être plus coûteux.

Il n’est actuellement pas illégal d’acheter ou de vendre ces produits, appelés produits gris, au Royaume-Uni.

Mais les vendeurs doivent demander une licence pour le faire, ce qui est souvent bureaucratique et peu courant.

1 Britannique sur 4 a du mal à faire grimper les factures des ménages Par SIMON LIRE PRÈS d’un quart des adultes ont eu du mal à payer les factures de leur ménage le mois dernier par rapport à il y a un an, a indiqué l’ONS. Ce chiffre est en hausse par rapport à 17% en novembre, car les Britanniques en difficulté sont confrontés à une augmentation des coûts de la nourriture, du carburant et de l’énergie. Et dans les régions les plus défavorisées du pays, 57 % des personnes ont déclaré avoir des difficultés à payer leurs factures d’énergie. Même dans les zones les moins défavorisées, 35 % ont eu des difficultés.

Jack Leslie, économiste principal à la Resolution Foundation, a déclaré: “La combinaison de la baisse des salaires et de la hausse des coûts signifie que la pression sur les ménages augmente.” L’enquête a révélé que près d’un cinquième des personnes empruntent depuis plus d’un an, risquant de s’endetter. L’analyste Laura Suter, de la société d’investissement AJ Bell, a déclaré: “Ceux qui s’étaient déjà endettés auront dû emprunter davantage et nous verrons davantage de personnes s’endetter à mesure que leurs économies pandémiques s’épuiseront.” Pendant ce temps, près de la moitié ont déclaré qu’ils ne seraient pas en mesure d’épargner au cours de la prochaine année. Une étude distincte de l’assureur MetLife a révélé qu’un sur six a déjà réduit ses dépenses et près des deux tiers s’attendent à le faire. Les sorties au restaurant, les vacances et la socialisation sont touchées.

Certains membres de la table haute du Cabinet veulent que les formalités administratives soient déchirées pour augmenter massivement le nombre de licences distribuées, donnant aux Britanniques aux abois la possibilité d’acheter des produits à moindre coût.

L’offensive contre le coût de la vie est lancée alors que les statistiques accablantes du travail montrent que les conducteurs finiront par payer 10 milliards de livres sterling de plus sur leurs factures d’essence qu’ils ne l’auraient fait il y a un an.

En tordant le couteau à M. Johnson au cours de la crise, ils demandent un budget d’urgence.

Les factures d’essence et d’énergie ont atteint leur plus haut niveau et devraient encore s’aggraver.

Alors que la guerre en Ukraine et une économie mondiale morose ont fait monter en flèche les factures d’achat.

Les sondages ont révélé à plusieurs reprises que la crise du coût de la vie est le problème numéro un pour les électeurs.

