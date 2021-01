Le sénateur Pat Toomey, R-Pa., Interroge le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin lors d’une audition sur «l’examen des prêts aux entreprises essentiels au maintien de la sécurité nationale» à Capitol Hill le 10 décembre 2020 à Washington, DC. | Sarah Silbiger-Pool / Getty Images

Pour le GOP, la démocratie est maintenant en débat.

À la suite d’une annonce samedi par 11 sénateurs républicains qu’ils prévoyaient de s’opposer formellement aux résultats de l’élection présidentielle de 2020, la conférence du Sénat GOP a sombré dans des luttes intestines sur l’opportunité de soutenir les efforts visant à annuler l’élection.

Les sens. Lisa Murkowski, Mitt Romney et Pat Toomey sont tous sortis avec des déclarations fortes qui repoussaient le plan condamné – mais extrêmement antidémocratique – visant à rejeter les électeurs de Biden samedi.

« Le stratagème flagrant pour rejeter les électeurs peut renforcer l’ambition politique de certains, mais menace dangereusement notre République démocratique », a déclaré Romney dans sa première réponse publique au plan samedi. «Le pouvoir du Congrès de rejeter les électeurs est réservé aux circonstances les plus extrêmes et inhabituelles. Ce sont loin de là.

L’effort – dirigé par le sénateur du Texas Ted Cruz et soutenu par au moins 10 autres sénateurs républicains actuels et entrants, dont certains ont été élus lors de la même élection qu’ils contestent actuellement – fait valoir que le Congrès ne peut pas certifier la victoire du président élu Joe Biden, car il est prévu de le faire le 6 janvier, car «les allégations de fraude et d’irrégularités lors des élections de 2020 dépassent toutes celles de notre vie». Les sénateurs ont également proposé «un audit d’urgence de 10 jours des résultats des élections dans les États contestés».

NOUVEAU: @SenTedCruz dirige un groupe de sénateurs appelant à une vérification d’urgence de dix jours des résultats du collège électoral. pic.twitter.com/owjvsgwXt2 – Grace Segers (@Grace_Segers) 2 janvier 2021

Ils rejoignent le sénateur du Missouri Josh Hawley, qui a été le premier à annoncer son intention de s’opposer à la certification de Les votes électoraux de Pennsylvanie la semaine dernière, et a jusqu’à présent mené un affrontement intestin contre des collègues comme Toomey, qui représente la Pennsylvanie au Sénat.

«Des millions d’électeurs préoccupés par l’intégrité électorale méritent d’être entendus. Je ferai objection le 6 janvier en leur nom » Hawley a déclaré sur Twitter le mois dernier.

En réponse à une déclaration de Toomey samedi soulignant que les efforts de Hawley et Cruz sont en opposition directe avec «le droit du peuple d’élire ses propres dirigeants», Hawley a publié un lettre défendre sa décision et appeler ses collègues à «éviter de se mettre le mot dans la bouche».

«Au lieu de débattre de la question de l’intégrité électorale par communiqué de presse, conférence téléphonique ou courrier électronique», a écrit Hawley, «peut-être pourrions-nous avoir un débat au Sénat pour que tout le peuple américain en juge.

Le sénateur Josh Hawley a riposté après que le sénateur Pat Toomey et d’autres aient soulevé des préoccupations au sujet de ses projets – avec au moins 11 autres sénateurs du GOP – de s’opposer au décompte des voix électorales lorsqu’une session conjointe du Congrès se réunit le 6 janvier, par e-mail envoyé à Conférence du Sénat GOP ce soir pic.twitter.com/8wRZaEKg18 – Manu Raju (@mkraju) 3 janvier 2021

La déclaration de Hawley – ainsi que celle de Cruz et de ses alliés – laisse cependant de côté quelques détails saillants.

Plus précisément, les «irrégularités» qu’ils invoquent ont été longuement contestées en Pennsylvanie et dans tous les autres États du champ de bataille du pays. Dans les deux mois qui ont suivi le jour du scrutin, le président Donald Trump et ses alliés républicains ont déposé et perdu, au moins 60 poursuites liées aux élections à tous les niveaux des systèmes judiciaires étatiques et fédéraux alléguant la fraude électorale et d’autres irrégularités, et ils n’ont pas réussi à prouver leur cause à chaque instant.

De plus, les comptes rendus dans des États du champ de bataille comme la Géorgie et le Wisconsin – tous deux remportés par Biden – n’ont révélé aucune preuve de fraude ou d’irrégularités à grande échelle qui auraient pu affecter les résultats des élections. Et dans les 50 États et à Washington, DC, les résultats des élections ont été soigneusement examinés par des représentants de l’État et certifiés exacts.

Tous les sénateurs qui envisagent de s’opposer à l’accréditation font peu pour répondre aux préoccupations des électeurs concernant l’intégrité électorale. Comme Chris Hayes de MSNBC souligné sur Twitter Samedi, les dirigeants républicains « ont passé des mois à mentir aux gens, leur disant que l’élection avait été volée et maintenant se retournent et citent le fait que beaucoup de gens les croient comme des preuves! » Il en va de même pour les allégations non fondées portées par Hawley, Cruz et les autres signataires de la déclaration de samedi.

Ils ont passé des mois à mentir aux gens, leur disant que l’élection avait été volée et maintenant se retournent et citent le fait que beaucoup de gens les croient comme des preuves! Des trucs incroyables. https://t.co/daCgCuZm0l – Chris Hayes (@chrislhayes) 2 janvier 2021

Le va-et-vient entre Toomey et Hawley montre exactement à quel point le GOP a dérivé. Une partie toujours croissante du Parti républicain, dirigée par Hawley, Cruz et Trump, semble parfaitement disposée à annuler les résultats d’une élection libre et équitable en rejetant les électeurs de Biden le 6 janvier – aussi longtemps que cela permet à leur parti pour tenir la Maison Blanche.

En fin de compte, cela ne fonctionnera pas. Même si le plan pour obtenir le soutien républicain universel – et les déclarations de Murkowski, Romney et Toomey, entre autres, démontrent qu’il ne le fera pas – rejeter en fait la liste des électeurs d’un État nécessite une majorité dans les deux chambres du Congrès, ce qui manque au GOP .

Comme l’a expliqué Andrew Prokop de Vox en décembre,

Si au moins un membre de la Chambre et un sénateur s’opposent aux résultats dans n’importe quel État, chaque chambre tiendra un vote sur la question. Pour que l’objection aboutisse, la Chambre et le Sénat doivent voter en sa faveur. Sinon, cela échoue. (Et puisque les démocrates contrôleront la nouvelle Chambre, toute objection à la victoire de Biden échouera sûrement dans cette chambre.)

Les démocrates détiendront également 48 sièges au Sénat le 6 janvier – ce qui signifie que seuls trois républicains devraient refuser de participer aux efforts visant à renverser les élections afin de mettre fin à toute objection. Et plus de trois sénateurs républicains ont enregistré leur mépris pour le stratagème de Hawley et Cruz.

Par conséquent, le plus que Hawley et la coalition Cruz peuvent réaliser en s’opposant est un processus de certification prolongé le 6 janvier avant l’investiture du président élu Joe Biden le 20 janvier.

De nombreux dirigeants du GOP abandonnent la démocratie

Aussi futile que soit le projet du GOP de confier à Trump un second mandat non élu, il a été largement accepté dans tout le parti. Au-delà de la douzaine de sénateurs républicains qui ont adhéré, une majorité considérable de la conférence du GOP de la Chambre – jusqu’à 140 membres, selon le représentant du Texas Louie Gohmert – prévoit également de participer à l’effort.

Et les hauts responsables de Trump tels que le chef de cabinet Mark Meadows – membre du Congrès jusqu’à l’année dernière – sont également à bord.

«Nous sommes maintenant à bien plus de 100 députés et une douzaine de sénateurs prêts à défendre l’intégrité électorale et à s’opposer à la certification», a tweeté Meadows samedi. «Il est temps de se battre.»

Nous sommes maintenant à bien plus de 100 députés et une douzaine de sénateurs prêts à défendre l’intégrité électorale et à s’opposer à l’accréditation. Il est temps de se battre. – Mark Meadows (@MarkMeadows) 3 janvier 2021

Rien de tout cela n’est nouveau pour Trump, bien sûr. Même en dehors du rythme constant d’allégations de fraude électorale émanant de son fil Twitter depuis sa réélection, les allégations de fraude sans fondement ont été l’une de ses tactiques préférées face à la défaite. En 2016, après avoir perdu les caucus de l’Iowa face au candidat présidentiel de l’époque, Cruz, Trump tweeté «Ted Cruz n’a pas gagné l’Iowa, il l’a volé. C’est pourquoi tous les sondages étaient si faux et pourquoi il a obtenu beaucoup plus de votes que prévu. Mal! »

Ted Cruz n’a pas gagné l’Iowa, il l’a volé. C’est pourquoi tous les sondages étaient si faux et pourquoi il a obtenu beaucoup plus de votes que prévu. Mal! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 février 2016

De son perchoir à la Maison Blanche, cependant, Trump a un mégaphone beaucoup plus grand – et une base plus fervente que jamais. Alors que des sénateurs comme Hawley et Cruz se préparent à s’opposer à la certification au Congrès le 6 janvier, Trump a été promouvoir un rassemblement «Stop the Steal» à Washington, DC le même jour. L’événement ne sera que la dernière d’une série de manifestations pro-Trump depuis le jour du scrutin: la dernière manifestation majeure de Washington a eu lieu début décembre 2020 et a abouti à au moins quatre coups de couteau alors que des groupes haineux violents comme les Proud Boys sont descendus sur la ville.

Pour Trump et ses alliés au Congrès, cependant – dont certains auraient les yeux rivés sur une élection présidentielle en 2024 si Trump cède le terrain – ce type de dommage semble secondaire.

«L’Amérique est fière de Josh [Hawley] et les nombreux autres qui le rejoignent, » Trump a tweeté jeudi. «Les États-Unis ne peuvent pas avoir d’élections frauduleuses!»