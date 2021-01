Les ministres ont annoncé qu’ils examineraient pour la première fois l’utilisation de la biotechnologie de pointe en Angleterre, affirmant que les cultures et le bétail pourraient être rendus plus productifs, réduisant ainsi les coûts pour les agriculteurs et les effets sur l’environnement.

Et Steven Jacobs, de la société Organic Farmers and Growers (OF&G), a déclaré que la technique ne permettait pas de lutter contre le gaspillage alimentaire, qui est l’un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre nocifs, et qu’elle ne s’attaquait pas non plus à l’obésité en encourageant une alimentation plus saine.