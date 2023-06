Un plan de temps chaud est essentiel pour rester en bonne santé

Voici un fait nouveau sur le printemps, l’été, l’automne et parfois même l’hiver, maintenant que le changement climatique a brouillé les frontières saisonnières : une chaleur torride peut être en route ou recouvrir actuellement votre communauté.

Les températures élevées stressent le corps, entraînant des milliers de maladies liées à la chaleur et des décès chaque année aux États-Unis. La création d’un plan de chauffage personnel peut vous aider à rester en sécurité lorsque le indice de chaleur monte en flèche.

Caleb Dresser, MD, MPH, est le responsable des solutions de soins de santé pour C-CHANGE, le Center for Climate Health and the Global Environment de la Harvard TH Chan School of Public Health, et un médecin urgentiste à Beth Israel Deaconess Medical, affiliée à Harvard Centre. Ci-dessous, nous l’interrogeons sur qui, comment et pourquoi la chaleur nuit. Ensuite, nous vous aiderons à créer votre plan personnel de sécurité contre la chaleur.

Interview éditée pour plus de clarté

Qui est particulièrement vulnérable par temps chaud ?

Les températures élevées peuvent affecter n’importe qui. Mais certaines personnes – les enfants, les travailleurs de plein air, les personnes enceintes ou ayant des problèmes de santé ou des handicaps et les personnes âgées – sont plus susceptibles de subir des dommages lorsque les températures augmentent. Par exemple:

Les jeunes enfants, en particulier les bébés, ont moins de capacité physique à supporter des températures très élevées.

Les personnes travaillant à l’extérieur peuvent ne pas avoir accès à l’ombre et peuvent effectuer un travail physiquement intensif. Ils ont besoin d’une hydratation adéquate, de pauses adéquates et d’un accès à un espace frais pendant les pauses, comme l’indiquent les directives de l’OSHA.

Les personnes atteintes de maladies chroniques, telles que les maladies rénales ou cardiaques, peuvent avoir des difficultés à s’adapter physiologiquement au temps chaud ou être plus sensibles à ses effets sur la santé.

Et certaines personnes vivant avec un handicap ou certaines conditions neurologiques peuvent avoir des difficultés avec la thermorégulation – c’est-à-dire contrôler la température de leur corps – ou peuvent ne pas être en mesure de prendre des mesures qui assurent leur sécurité, comme enlever des couches ou se déplacer vers un endroit frais. .

Quels modèles météorologiques créent des niveaux de chaleur dangereux ?

La chaleur dangereuse est le résultat à la fois de températures élevées et d’une humidité élevée, qui interfèrent avec notre capacité à nous rafraîchir en transpirant. Dans les zones sèches, les températures extrêmement chaudes peuvent être dangereuses en elles-mêmes.

Les zones de danger varient aux États-Unis et dans le monde. Mais l’utilisation des hôpitaux et les décès augmentent une fois que nous dépassons les températures seuils. Le seuil varie selon les endroits selon que les corps, les cultures et l’architecture sont adaptés à la chaleur.

Par exemple, ici en Nouvelle-Angleterre, où certaines personnes (en particulier celles qui ont des moyens limités) peuvent ne pas avoir accès à la climatisation, nous constatons une augmentation de l’utilisation des soins de santé et des décès à une température plus basse que dans le sud des États-Unis, où les personnes et les organisations peuvent être plus habitués à affronter les fortes chaleurs.

Quand le temps chaud devient-il dangereux pour notre santé ?

Le risque augmente au fur et à mesure que le temps chaud dure.

Une journée chaude peut mettre certaines personnes en danger. Une période de plusieurs journées chaudes d’affilée pendant une vague de chaleur est particulièrement dangereuse car elle peut dépasser la capacité d’adaptation des gens. Finalement, les gens épuisent leurs réserves physiologiques, ce qui entraîne des dommages plus importants pour la santé et un plus grand besoin de soins médicaux.

Étonnamment, le printemps et le début de l’été sont des périodes particulièrement dangereuses car les gens et les organisations ne sont pas aussi préparés au temps chaud.

Comment créer votre plan personnel de sécurité contre la chaleur

Vous trouverez ci-dessous cinq points clés pour vous aider à créer un plan de chauffage personnel. Americares offre de plus amples informations via fiches de conseils sur la chaleur développées avec l’équipe Harvard C-CHANGE qui sont adaptés aux personnes dans différentes situations de santé.

La planification est importante parce que la chaleur intense se produit plus souvent : un Analyse centrale climatique ont trouvé 21 jours de chaleur à risque supplémentaires, en moyenne, pour 232 emplacements sur 249 entre 1970 et 2022.