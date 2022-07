Un plan de rétablissement des loups mexicains en voie de disparition suscite un procès

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Les gestionnaires américains de la faune sont poursuivis en justice pour leur nouveau plan de rétablissement du loup gris mexicain en voie de disparition, une coalition d’écologistes affirmant que les changements ordonnés par le tribunal récemment adoptés ne répondent pas aux problèmes génétiques et empêchent les prédateurs d’errer plus grand pans du sud-ouest américain.

Le plan, publié avant la date limite du 1er juillet, était le résultat d’une autre bataille juridique de plusieurs années contre les prédateurs. Entre autres choses, la nouvelle règle de gestion décrit quand et comment les loups peuvent être retirés de la nature ou libérés de captivité.

Dans une plainte déposée devant un tribunal de district américain en Arizona, le Center for Biological Diversity and Defenders of Wildlife note que le US Fish and Wildlife Service a fixé un objectif de population de 320 loups dans une seule zone qui s’étend sur certaines parties de l’Arizona et du Nouveau-Mexique. Ils disent également que la règle interdit aux loups de se déplacer dans un territoire prometteur mais encore inoccupé dans les régions du Grand Canyon et du sud des Rocheuses.

Les groupes affirment que les scientifiques ont identifié que l’établissement de populations supplémentaires de loups mexicains était essentiel à un éventuel rétablissement.

Ils ont également fait valoir que si la règle exige la libération d’un nombre suffisant de loups captifs pour améliorer la diversité génétique de la population sauvage, les autorités fédérales considéreront que les problèmes génétiques de la population sont résolus si les loups relâchés survivent jusqu’à un certain âge, qu’ils se reproduisent ou non.

“Le nouveau programme de gestion du gouvernement menace d’échouer tout l’effort de rétablissement du loup gris mexicain”, a déclaré Timothy Preso, avocat général d’Earthjustice, qui représente les groupes environnementaux dans l’affaire.

Les responsables régionaux du US Fish and Wildlife Service n’ont pas répondu aux messages sollicitant des commentaires sur le dernier procès.

Lorsque la règle a été publiée fin juin, Amy Lueders, directrice régionale du sud-ouest de l’agence, a déclaré que les révisions garantiraient que les gestionnaires de la faune sont sur “la meilleure voie vers le rétablissement” tout en continuant à fournir des outils de gestion des conflits sur le paysage. Elle faisait référence au massacre continu de bétail par les loups.

Les éleveurs du Nouveau-Mexique craignent que l’échange d’un plafond de population contre un «objectif de gestion» ne conduise à davantage de confrontations.

Pendant ce temps, d’autres groupes environnementaux ont informé l’agence qu’ils prévoyaient également de poursuivre la règle.

Sous-espèce de loup gris la plus rare en Amérique du Nord, le loup mexicain a vu sa population augmenter au cours des six dernières années. Une enquête réalisée plus tôt cette année a montré au moins 196 loups gris mexicains dans le sud-ouest du Nouveau-Mexique et le sud-est de l’Arizona.

Mercredi, le Fish and Wildlife Service a annoncé qu’il avait récemment signé une lettre d’intention avec des agences de la faune du Nouveau-Mexique, de l’Arizona et du Mexique pour continuer à travailler ensemble pour récupérer le loup le long de la frontière internationale.

Les États-Unis relâchent des loups dans la nature depuis 1998. Le Mexique a célébré sa dixième année de le faire en 2021, lorsqu’il a déclaré avoir au moins 40 des animaux dans la nature.

Les écologistes dans le procès ont accusé le Fish and Wildlife Service d’élever “une solution politique négociée” au-dessus de ce qu’ils considèrent comme la meilleure preuve scientifique disponible pour établir un cadre pour rétablir l’espèce. Ils demandent au tribunal de forcer l’agence à reconsidérer la règle.

Selon le procès, la population de loups reste isolée et génétiquement déprimée. Les écologistes disent qu’en moyenne, deux loups sont à peu près aussi étroitement liés l’un à l’autre que des frères et sœurs à part entière, ce qui a des conséquences sur la viabilité à long terme de la population, car un manque de diversité génétique peut entraîner un succès de reproduction moindre et affaiblir la capacité. des loups pour combattre la maladie.

Le procès indique également que la population sauvage est soutenue par un programme d’alimentation supplémentaire, qui utilise des caches de nourriture stratégiquement placées pour empêcher les loups de tuer le bétail.

Susan Montoya Bryan, Associated Press