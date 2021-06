Un plan de plusieurs milliards de dollars pour mettre fin à la polio, et bientôt

Alors que le monde s’adapte à l’idée de coexister avec le coronavirus dans un avenir prévisible, les organisations mondiales de la santé élaborent des plans pour éradiquer un autre fléau qui persiste déjà depuis des milliers d’années : le poliovirus. L’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite, un partenariat public-privé dirigé par des gouvernements nationaux et des groupes de santé, a publié mercredi 5,1 milliards de dollars plan pour éradiquer la polio d’ici 2026. La polio peut paralyser ou même tuer les personnes qui en sont atteintes. Pendant des décennies, l’initiative a tenté de parvenir à un monde sans polio en immunisant chaque enfant contre le virus, mais avec un succès limité. De nombreux pays étaient confrontés à des flambées sporadiques de poliomyélite avant l’apparition du coronavirus, mais la pandémie a interrompu certains programmes de vaccination contre la poliomyélite, au moins pendant quelques mois, et a aggravé la tendance. L’année dernière, il y a eu 1 226 cas de polio dans le monde, contre 138 en 2018.

Il y avait aussi de bonnes nouvelles. En août, les pays africains ont été déclarés indemnes de poliovirus sauvage, laissant l’Afghanistan et le Pakistan comme les deux seuls pays où la polio est endémique. Et en novembre, l’Organisation mondiale de la santé a accordé la première autorisation d’urgence à un nouveau vaccin qui promet de minimiser les épidémies de polio. « Il est maintenant temps de doubler et de vraiment nous assurer que nous arrêtons la transmission et que nous sommes en mesure de créer un monde sans polio », a déclaré John Vertefeuille, chef de la branche d’éradication de la polio aux Centers for Disease Control and Prevention, l’un des partenaires de l’initiative mondiale. Les efforts précédents pour mettre fin à la polio ont été entravés par un financement inadéquat et un manque d’engagement politique – des facteurs qui peuvent poser un défi encore plus difficile maintenant, Covid-19 continuant de siphonner l’attention et les ressources. La nouvelle stratégie comprend des politiques visant à accroître l’engagement politique tout en tenant compte de la pandémie, a déclaré le Dr Vertefeuille. Il englobe deux objectifs clés : intégrer les programmes de lutte contre la poliomyélite à d’autres programmes de soins de santé et se concentrer sur les zones où les taux de vaccination sont chroniquement faibles. Le plan assure également l’approvisionnement en vaccins et décrit une stratégie de communication pour accroître l’acceptation des vaccins.

Les architectes du plan ont consulté plus de 40 organisations de la société civile, institutions universitaires et donateurs pour les aider à intégrer l’éradication de la poliomyélite aux autres défis de santé.

Essayer d’impliquer les communautés dans les régions où il y a des hésitations, voire de l’hostilité, envers les vaccins « est plus facile à dire qu’à faire, évidemment, mais au moins à mon avis, c’est dans la bonne direction », a déclaré le Dr Walter Orenstein, directeur associé du Emory Vaccine Center et ancien directeur du programme de vaccination des États-Unis.

Le Dr Orenstein était optimiste quant à la nouvelle stratégie dans son ensemble, et en particulier à la tactique consistant à combiner la polio avec d'autres programmes de santé pour obtenir un soutien politique. « L'éradication est un objectif très impitoyable – une infection est une infection de trop », a-t-il déclaré. Mais le nouveau plan « a clairement montré qu'ils tiennent compte des leçons qu'ils ont apprises ». De mars à juillet de l'année dernière, les campagnes de vaccination contre la poliomyélite ont été suspendues dans plus de 30 pays, ce qui a entraîné davantage d'enfants non vaccinés et davantage d'épidémies de polio dérivée du vaccin. Le vaccin antipoliomyélitique oral qui est actuellement largement utilisé contient une souche affaiblie du virus. Les enfants qui sont immunisés avec ce vaccin peuvent transmettre le virus dans l'environnement par leurs selles; à partir de là, il peut infecter des personnes non protégées. Au fur et à mesure que le virus passe d'une personne non vaccinée à une autre, des changements génétiques peuvent le faire revenir à une forme qui peut provoquer une paralysie.

Environ 90 pour cent des épidémies de poliomyélite sont le résultat de ce poliovirus induit par le vaccin. En 2020, plus de 1 000 cas ont été détectés dans 29 pays, beaucoup plus que les années précédentes. Un nouveau vaccin oral introduit en novembre est conçu pour rendre le virus plus stable génétiquement et est censé minimiser le risque de cas induits par le vaccin.

« Ce n’est pas une solution miracle qui résoudra tous nos problèmes – les vaccins doivent encore atteindre les gens pour qu’ils fonctionnent », a déclaré Simona Zipursky, conseillère de l’OMS sur l’éradication de la poliomyélite. « Mais nous pensons que cela nous aidera vraiment à arrêter durablement ces épidémies. » Le nouveau vaccin n’est approuvé que pour une utilisation d’urgence, et les pays éligibles doivent s’engager à surveiller son innocuité et son efficacité. Plus de 20 millions de doses ont déjà été distribuées. Les épidémies de poliovirus sauvage — le fléau originel — ne se produisent désormais qu’au Pakistan et en Afghanistan. Depuis 2018, les campagnes de vaccination ont manqué environ 3 millions d’enfants en Afghanistan en raison de l’interdiction par les talibans de la vaccination à domicile. La grande majorité des épidémies en Afghanistan en 2019 et 2020 sont originaires de ces régions. « Comprendre comment nous pouvons y accéder en dialoguant avec eux reste un objectif essentiel du programme », a déclaré le Dr Vertefeuille, faisant référence aux talibans. Au Pakistan, les communautés pachtoophones proches de la frontière afghane représentent environ 15 pour cent de la population du pays, mais plus de 80 pour cent des cas de poliomyélite sauvage. L’hésitation à la vaccination et la désinformation diffusée via les médias sociaux ont entraîné une augmentation des cas depuis 2018. « Ces problèmes existaient certainement auparavant, et les pauses de Covid ont permis au nombre de cas d’augmenter assez considérablement, assez rapidement », a déclaré le Dr Vertefeuille. Les programmes d’éradication de la poliomyélite se concentreront sur la vaccination des communautés difficiles à atteindre dans les deux pays et sur la formation d’agents de santé féminins plus âgés, qui réussissent mieux à persuader les soignants de vacciner leurs enfants.