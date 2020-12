Les projets de l’Iran d’installer des centrifugeuses avancées dans sa principale usine d’enrichissement nucléaire de Natanz sont « profondément inquiétants », ont déclaré lundi la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Les trois gouvernements, surnommés l’E3, ont déclaré que les plans étaient contraires à un accord de 2015 entre Téhéran et les puissances mondiales visant à restreindre le programme nucléaire iranien.

L’accord, officiellement appelé le Plan d’action global conjoint (JCPoA), est « le meilleur et actuellement le seul moyen de surveiller et de limiter le programme nucléaire iranien », ont déclaré les trois pays.

Le chien de garde nucléaire de l’ONU, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), a rapporté le mois dernier que l’Iran avait installé et commencé à exploiter des centrifugeuses avancées dans une section souterraine de Natanz.

« La récente annonce de l’Iran à l’AIEA de son intention d’installer trois cascades supplémentaires de centrifugeuses avancées à l’usine d’enrichissement du combustible de Natanz est contraire au JCPoA et profondément inquiétante », a déclaré l’E3.

Selon les termes de l’accord iranien de 2015, il est uniquement destiné à enrichir l’uranium avec une variété moins sophistiquée de centrifugeuses.

Depuis mai de l’année dernière, l’Iran a pris des mesures pour violer cette limite et plusieurs autres fixées dans l’accord en représailles au retrait du président américain Donald Trump de l’accord en 2018 et à la réimposition ultérieure de sanctions.

Les trois puissances européennes ont déclaré avoir noté, « avec grande inquiétude », une loi adoptée par le parlement iranien qui étendrait le programme nucléaire iranien et limiterait l’accès de surveillance de l’AIEA, affirmant que cela serait également « incompatible avec le JCPoA et les engagements nucléaires plus larges de l’Iran ». .

Le projet de loi « pour la levée des sanctions et la protection des intérêts du peuple iranien » a été approuvé par le puissant Conseil des gardiens mercredi mais doit être signé par le président Hassan Rohani pour devenir loi.

Rohani, dont le gouvernement a indiqué qu’il était prêt à s’engager avec le président élu américain Joe Biden, a qualifié le projet de loi de « préjudiciable au déroulement des activités diplomatiques ».

Les trois gouvernements européens ont déclaré que si l’Iran voulait vraiment revenir à la diplomatie avec la nouvelle administration américaine, il devait renverser la facture et installer les centrifugeuses.

dab-jh / cb / pma