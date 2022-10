Un plan climat pour dépolluer les émissions des bâtiments

Des millions d’Américains dépendent encore de la combustion du gaz pour leurs appareils de chauffage, chauffe-eau, sécheuses, cheminées, poêles et fours, sans se rendre compte de la pollution qu’ils créent à la fois à l’intérieur et à l’extérieur à cause de cela.

“Beaucoup d’entre nous exploitent essentiellement des mini-centrales à combustibles fossiles”, a déclaré Leah Stokes, politologue à l’Université de Californie à Santa Barbara et conseillère principale du groupe de défense du climat Evergreen Action.

Selon une étude de Rewiring America, il existe plus de 200 millions de ces “mini centrales à combustibles fossiles” dans tout le pays – tous les radiateurs, sécheuses et poêles fonctionnant au pétrole et au gaz. Remplacer tout cela n’est pas une chose facile à imaginer ou à faire. Mais un nombre croissant d’avocats affirment qu’il est plus que temps d’essayer.

Au cours des années 1980 et 1990, la Consumer Product Safety Commission et l’Environmental Protection Agency ont publié des rapports soulevant des inquiétudes concernant la pollution de l’air à l’intérieur des maisons par les cuisinières et les radiateurs à gaz. L’un des polluants problématiques était le dioxyde d’azote, qui peut enflammer et aggraver les poumons, mais les agences ont également signalé d’autres préoccupations concernant l’ozone et les particules qui s’accumulent à l’intérieur lorsque les appareils sont utilisés.

Pendant tout ce temps plus tard, aucune des deux agences n’a fait beaucoup de progrès en agissant sur la science et en réglementant ces appareils à gaz à l’intérieur. Mais les experts du climat soutiennent qu’ils le peuvent toujours.

Une nouvelle feuille de route Evergreen Action partagée avec Vox envisage une transition ambitieuse pour les bâtiments propres qui ne fonctionnent pas au gaz, arguant que le président Joe Biden pourrait utiliser les pleins pouvoirs du gouvernement fédéral et explorer les pouvoirs réglementaires inexploités de l’EPA et du département de l’énergie pour réduire les émissions des bâtiments.

Des mesures supplémentaires sont nécessaires, soutient Evergreen, car les incitations incluses dans la loi sur la réduction de l’inflation pour électrifier les bâtiments seront loin d’être suffisantes pour réduire la pollution dans le court laps de temps dont nous disposons.

Si l’administration adopte effectivement les mesures recommandées ici, les Américains pourraient même regarder en arrière un jour et se demander comment ils ont pu tolérer la combustion de combustibles fossiles à la maison pendant si longtemps.

Aucune agence n’assume la responsabilité de l’impact du gaz sur la qualité de l’air

Les appareils à gaz sont passés entre les mailles du filet de la réglementation fédérale en partie parce que l’EPA considère que la Clean Air Act l’accuse de surveiller l’air extérieur. “Il n’y a pas de loi équivalente sur la qualité de l’air intérieur”, a déclaré Jack Lienke de l’Université de New York, codirecteur de l’Institute for Policy Integrity et co-auteur d’un historique de la loi EPA.

Peu importe où il est brûlé, le gaz naturel émet un cocktail d’émissions dangereuses, notamment du dioxyde d’azote, de l’oxyde d’azote, des particules et du monoxyde de carbone. C’est aussi un contributeur au changement climatique, en tant que source de dioxyde de carbone et de méthane – un gaz à effet de serre qui est 80 fois plus puissant pour une planète plus chaude que le carbone à court terme.

À l’extérieur, l’EPA considère que ces polluants sont dangereux à respirer ; des preuves scientifiques montrent qu’ils sont tout aussi dangereux, sinon plus, à l’intérieur. La cuisson au gaz, par exemple, peut augmenter le risque d’asthme infantile de 42 %, selon une méta-analyse de 2013 publiée dans le Journal international d’épidémiologie.

La science est également claire que ce qui se passe à l’intérieur ne se produit pas dans le vide. Les fournaises et les chauffe-eau doivent évacuer leurs émissions directement à l’extérieur, par exemple (les cuisinières et les fours ne sont pas soumis à de telles exigences), et cette pollution ne disparaît pas simplement. Les conséquences sont exacerbées dans les communautés de couleur, où les maisons ont tendance à fonctionner avec des appareils moins efficaces et où les communautés supportent déjà le fardeau d’une plus grande quantité de particules extérieures. Une analyse de RMI a révélé que les Noirs américains sont 55 % plus susceptibles de mourir prématurément des effets de la pollution des appareils à combustibles fossiles que les Américains blancs. Une autre étude, publiée dans la revue à comité de lecture Science Advances, a révélé que la combustion résidentielle de gaz et la cuisine commerciale étaient les principaux moteurs de la disparité raciale dans l’exposition à la pollution des personnes de couleur par rapport aux Blancs.

Les appareils à gaz sont également devenus la principale cause de décès par pollution de l’air entre États, selon un article de 2020 publié dans Nature. Ils ont émis 425 000 tonnes d’oxyde d’azote rien qu’en 2017, soit près de trois fois la quantité attribuable aux centrales électriques au gaz cette année-là. Dans une autre étude, des scientifiques de Stanford ont découvert que des tuyaux et des vannes qui fuyaient pouvaient libérer du méthane dans l’air même lorsque l’appareil était éteint.

Si la source de pollution était un tuyau d’échappement ou une centrale électrique, l’EPA la réglementerait. L’EPA a fait des progrès, certes lents, en matière de réglementation des véhicules, des centrales électriques et des opérateurs pétroliers. En raison des réglementations et des changements du marché, l’électricité est moins polluante dans l’ensemble, maintenant deuxième après le transport dans sa part des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. Le charbon diminue dans le secteur de l’électricité depuis son apogée en 2007, et il va encore diminuer en raison des nouvelles dépenses de l’IRA.

À mesure que le réseau devient plus propre, les bâtiments raccordés à l’électricité auront également une empreinte décroissante et, espérons-le, utiliseront moins d’énergie dans l’ensemble avec des machines plus économes en énergie. Mais un bâtiment qui fonctionne au gaz brûlera toujours un combustible fossile pour sa chaleur. Et aujourd’hui, cette empreinte est considérablement importante : 13 % de la pollution climatique du pays provient directement de ces machines à gaz.

Il y a un gros investissement fédéral à venir pour soutenir les bâtiments électrifiés par le biais de la loi sur la réduction de l’inflation, mais cela ne va pas plus loin. Prenons, par exemple, les 4,5 milliards de dollars du programme de remise sur l’électrification pour les ménages à revenu faible et moyen. “Cet argent va être dépensé relativement rapidement”, a déclaré Stokes.

C’est loin d’être idéal lorsque «nous devons orienter toutes les décisions économiques vers des bâtiments propres», a-t-elle ajouté. «Chaque fois que quelqu’un a un réservoir d’eau chaude ou une fournaise qui tombe en panne, nous avons besoin que le prochain appareil soit propre, car ces appareils peuvent fonctionner pendant 10 à 30 ans. Chaque décision que nous prenons maintenant a une conséquence des décennies plus tard.

Les bâtiments sont de plus en plus surveillés par l’administration Biden

L’administration Biden a fait des progrès limités sur les bâtiments, principalement grâce à des promesses, des décrets et des sommets axés sur la qualité de l’air intérieur.

Un développement jusqu’à présent a été à Energy Star, un programme conjoint géré par l’EPA et l’énergie, qui aide à promouvoir les produits qui réduisent la consommation d’énergie pour les consommateurs. Jusqu’à cette année, le programme incluait les séchoirs à gaz, les fournaises et les chaudières dans ses catégories les plus efficaces. Mais les agences ont annoncé dans un avenir prévisible qu’elles supprimeraient les catégories de gaz sur la liste, car elles surveillent l’évolution du marché. Les agences ont convenu avec le cas des commentateurs que la technologie du gaz était loin derrière les normes d’Energy Star, et la distinction ne servait pas les consommateurs soucieux de l’environnement du programme ou les objectifs climatiques de Biden.

Qu’est-ce qui viendra ensuite? La feuille de route d’Evergreen indique que l’administration Biden dispose de nombreux territoires inexplorés pour nettoyer la pollution des bâtiments.

L’une des propositions les plus ambitieuses suggère que, parce que ce qui se passe à l’intérieur affecte la qualité de l’air et le changement climatique partout, l’EPA devrait enfin agir par le biais du Clean Air Act, par le biais d’une section de la loi destinée à traiter les nouvelles sources de pollution. L’adoption de règles en vertu de cet article signifierait que les fabricants doivent respecter certaines normes de performance pour les nouveaux appareils. C’est une étape audacieuse, mais pas sans précédent. L’EPA publie déjà des normes pour les poêles et appareils de chauffage à bois et applique la même section aux fabricants d’autres produits de consommation, comme la voiture.

L’EPA a un modèle à suivre. Les États ont adopté des normes d’émission pour les appareils à gaz, notamment au Texas, en Californie, à New York et en Utah. Evergreen suggère à l’EPA d’adopter l’une des deux propositions. L’un est un projet de proposition ambitieux du district de gestion de la qualité de l’air de la côte sud de la Californie, qui fixe un objectif de zéro émission pour les oxydes d’azote provenant des appareils. Evergreen recommande que cet objectif soit national au plus tard en 2030, ce qui éliminera progressivement les ventes des fabricants de ces appareils.

L’inconvénient le plus évident à tirer parti de la Clean Air Act est le chemin ardu vers la réglementation. L’EPA a une série d’étapes qu’elle suit pour publier de nouvelles réglementations, et cela peut prendre de nombreuses années pour cocher toutes les cases (sans parler du travail qui s’ensuit contestations judiciaires).

Malgré le temps que cela prendrait, certains mordus du climat sont déjà impatients de faire passer ce plan à la vitesse supérieure. En août, 27 organisations environnementales ont soumis une pétition officielle à l’EPA appelant à l’inclusion des appareils comme catégorie de source en vertu de l’article 111 (b) de la Clean Air Act.

La réglementation de l’EPA n’empêche pas le ministère de l’Énergie d’émettre ses propres règles d’efficacité énergétique, ce qui pourrait être beaucoup plus rapide. Il existe 47 normes d’efficacité pour les appareils que le ministère pourrait adopter ou mettre à niveau. Celles-ci affecteraient non seulement les appareils à gaz, mais également les modèles électriques tels que les pompes à chaleur à air. La mise à niveau de l’ensemble de ces 47 normes, selon l’American Council for an Energy-Efficient Economy, réduirait les besoins énergétiques des bâtiments mis sur le réseau, permettant d’économiser jusqu’à 25 centrales au charbon de la pollution par le carbone d’ici 2050.

Aucun de ces règlements ne toucherait les poêles et fournaises existants. Mais à terme, cela signifierait moins d’appareils à gaz sur le marché et réduirait probablement le coût des remplacements électriques au fil du temps. C’est aussi un signal aux fabricants que la combustion du gaz est une technologie à abandonner.

L’administration Biden pourrait emprunter d’autres voies, notamment en établissant des normes de performance nationales pour le parc immobilier du gouvernement fédéral. Stokes a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une situation ou d’une situation, mais d’une approche pangouvernementale nécessaire pour faire de réels progrès sur des bâtiments plus propres. “Si nous retardons cela, cela ne deviendra pas plus facile à faire.” “Nous avons besoin d’autant de temps que possible”, a-t-elle ajouté, pour trouver et remplacer les millions de mini-centrales à combustibles fossiles à l’intérieur de la maison.