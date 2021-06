Un plan bipartite se développe après l’effondrement de Biden avec Capito

Des groupes bipartites au Congrès tenteront d’élaborer un projet de loi sur les infrastructures après l’échec des pourparlers entre le président Joe Biden et les républicains.

Mais les législateurs se heurtent à l’un des problèmes qui ont fait trébucher le président et la sénatrice Shelley Moore Capito, RW.V.

Les négociateurs bipartites à la Chambre et au Sénat ne sont pas parvenus à un consensus sur la façon de payer les investissements dans les infrastructures. Un accord sur la manière de compenser les dépenses pourrait constituer le plus grand défi pour parvenir à un accord alors que Biden et les dirigeants démocrates décident s’ils peuvent adopter un projet de loi avec les votes républicains.

Un groupe de sénateurs démocrates et GOP et le caucus bipartite House Problem Solvers tentent de trouver des compromis possibles. Les deux contingents ont une idée de ce qu’ils veulent mettre dans un projet de loi d’infrastructure. Aucun des deux ne s’est mis d’accord sur les méthodes de financement, car les républicains s’opposent au plan de Biden d’augmenter les impôts sur les sociétés et les démocrates résistent aux propositions de facturer de nouveaux frais aux consommateurs ou de réaffecter les fonds d’aide aux coronavirus.