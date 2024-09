Un plan à trois volets soumis au vote du conseil

9 septembre — North Scottsdale : préparez-vous à encore plus de développement.

Après trois années de construction intense par des développeurs individuels qui ont « changé le paysage » de chaque côté du Loop 101, un effort d’équipe est en cours.

Dans un accord quelque peu inhabituel, trois sociétés indépendantes — la société mondiale géante ASM, Banner Health et De Rito — ont conclu un accord de développement conjoint avec la ville.

Le projet prévoit la construction de conduites d’eau et d’égouts dans les trois projets, et la ville devra rembourser jusqu’à 7 millions de dollars des coûts de construction.

Le mardi 10 septembre, le conseil municipal de Scottsdale examinera l’accord avec les trois projets de développement, qui représentent 85 acres de chaque côté de la boucle 101 à Hayden Road.

Les trois projets — un hôpital et un campus médical de 400 millions de dollars, un fabricant de « plaquettes » de semi-conducteurs et un développement d’entreprise non divulgué — ont tous besoin de deux choses pour démarrer :

Eau et égout.

Brian Biesemeyer, le gourou des services publics de Scottsdale qui prendra sa retraite plus tard ce mois-ci, fera une présentation, demandant l’approbation d’un accord « pour les infrastructures d’eau potable et d’égouts… entre Scottsdale Road et Hayden Road ».

Lors de présentations précédentes sur une ligne d’égouts qui s’est étendue – en termes de portée et de coût – de 12 à 70 millions de dollars, Biesemeyer a déclaré qu’ASM était l’un des développeurs qui paieraient pour le projet.

Le projet « Greenway Hayden Loop Sewer Improvements » se trouve sur le côté sud de Loop 101, allant de Scottsdale Road à Hayden Road.

The Progress a demandé à Biesemeyer si le développement d’infrastructures proposé fait partie de la conduite d’égout de 68 millions de dollars ou est indépendant de la conduite précédemment approuvée.

Il n’avait pas répondu au moment de la mise sous presse.

Aucune mention d’une extension de la conduite d’eau dans la région n’a été faite lors des réunions du conseil cette année.

Cependant, en février, lors de sa première grande demande de fonds supplémentaires pour les égouts, Biesemeyer a déclaré que les projets de développement dans cette zone « sont plus denses — une demande en eau et en égouts plus élevée — que ce qui était prévu en 2020.

« Certains des développements comprennent Optima, De Rito, Princess Resort, Astra/ASM, Axon et un nouvel hôpital Banner. »

Lors d’un récent débat, le maire David Ortega, qui a déclaré à plusieurs reprises « nous ne donnons pas de cadeaux aux promoteurs », a déclaré : « Nous construisons les infrastructures d’assainissement par abonnement. »

Plus tôt, lors de la réunion du conseil de février, lorsqu’il avait demandé que le budget du réseau d’égouts soit triplé (il a ensuite été doublé), Biesemeyer avait déclaré :

« La majorité des coûts supplémentaires de ce projet seront compensés par des accords de remboursement… des projets de développement qui nécessiteront une capacité dans le nouveau réseau d’égouts. »

Résumé d’Ortega lors de cette réunion : « Les promoteurs vont payer la facture. »

Ce plan prévoit que les promoteurs paient à l’avance, mais soient remboursés par la ville.

« Trois entités »

Un communiqué de presse de Banner indique qu’il prévoit un projet à multiples facettes de 400 millions de dollars sur le côté sud du Loop 101.

HonorHealth, qui n’a pas annoncé de projets pour un immense terrain du côté nord de l’autoroute, a lancé une campagne de relations publiques à la suite de l’achat par Banner d’un terrain de l’autre côté de la 101 sur un terrain acheté par HonorHealth un an plus tôt.

Enfermé dans un conflit juridique avec HonorHealth au sujet du zonage d’une partie de son terrain, Banner a déclaré que sa première phase de construction sera le Banner Scottsdale Health Center Plus, un immeuble de bureaux médicaux ambulatoires.

Entre-temps, Biesemeyer a négocié avec ASM, le voisin de Banner, sur la quantité d’eau que la combinaison de son siège social et de son laboratoire utilisera.

De Rito n’a pas annoncé de projets pour ses terrains dans la région.

Selon son site Web, « De Rito Partners Development développe 77 acres au coin sud-ouest de Hayden Road et de l’autoroute 101 à Scottsdale. »

La société basée à Scottsdale se vante d’avoir développé « 24 propriétés commerciales et automobiles de première classe totalisant plus de 5,3 millions de pieds carrés et d’avoir acquis, réaménagé, stabilisé et vendu 46 propriétés commerciales dans toute la région du Grand Phoenix ».

Le 26 août, Biesemeyer et Greg Caton, directeur adjoint de la ville, ont signé un rapport du conseil sur l’accord ASM-Banner-DeRito.

Michael Pacheco, répertorié comme vice-président de Hayden Loop 101 Investors (nommé tout au long du document comme « développeur »), a signé un projet d’accord mais n’a pas daté sa signature numérique.

Selon l’accord, « la propriété en question appartient aux trois entités suivantes : Banner Health, ASM America et Developer.

« Le promoteur, pour lui-même et au nom des autres propriétaires, a été engagé pour servir de « promoteur » de certains travaux d’infrastructure horizontaux. »

De Rito Partners et VanTrust Real Estate — que Pacheco mentionne comme son employeur sur LinkedIn — font également partie de l’accord.

Quel est l’intérêt pour la ville ?

Biesemeyer examinera probablement en détail comment le plan de développement bénéficiera à Scottsdale.

La résolution à examiner stipule : « L’efficacité opérationnelle et l’allocation stratégique des ressources de la ville peuvent être mieux réalisées en concluant un accord pour la construction privée d’une partie (de la conduite d’égout Greenway) ainsi que d’autres infrastructures d’eau et d’égouts qui desserviront la propriété en question et d’autres développements dans la zone de Crossroads East. »

Selon les informations générales de l’ordre du jour, « après l’approbation du Conseil, la ville aura le pouvoir de conclure un accord de remboursement avec un promoteur privé (Hayden Loop 101 Investors, LLC, une société à responsabilité limitée de l’Arizona) … pour le remboursement. »

La ville « dispose de fonds surdimensionnés qui doivent être utilisés pour le remboursement des infrastructures d’eau et d’assainissement », selon un projet de résolution.

Les illustrations dans le dossier de l’ordre du jour montrent le « projet d’eaux usées » comme étant identique à la conduite d’égout en cours de construction sur le côté sud de la boucle 101 que Biesemeyer avait précédemment présentée au conseil municipal.

La diapositive « Représentation du projet d’eau » dans le dossier montre les lignes proposées sur les côtés nord et sud de l’autoroute, bien que la plupart des lignes semblent être du côté sud.

Le plan de remboursement prévoit que le promoteur « supporte le coût initial de construction des projets ».

Le « remboursement maximal total » de la ville est de 6,1 millions de dollars pour la conduite d’eau et de 960 000 dollars pour la conduite d’égout.

Le promoteur dispose de trois ans pour terminer la construction, ou avant la délivrance d’un certificat d’occupation pour tout bâtiment du projet, selon la première éventualité.