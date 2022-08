Un plaisancier de Kelowna a rebondi du lac Okanagan après avoir refusé un échantillon d’haleine

Un homme de Kelowna fait face à des accusations criminelles potentielles après que la GRC a arrêté un plaisancier possiblement en état d’ébriété sur le lac Okanagan mardi soir (9 août) près de Vernon.

Des agents effectuaient des patrouilles, vérifiant la conformité de 22 navires.

“Au cours de l’un de ces contrôles de sécurité, les enquêteurs ont détecté d’éventuels signes et symptômes d’intoxication alcoolique chez un conducteur de bateau”, a déclaré le const. Chris Terleski, GRC de Vernon North Okanagan.

On a demandé à l’homme de fournir un échantillon d’haleine, ce qu’il a refusé de faire. Il a été arrêté et le bateau a été remorqué jusqu’au rivage. Le conducteur du bateau est un homme de 51 ans de Kelowna.

« Nous voulons rappeler à tous que la navigation avec facultés affaiblies est illégale et punissable en vertu du code criminel, a déclaré le sergent. Justin Thiessen, GRC de Vernon North Okanagan. “Il y a une tolérance zéro pour cela et nous continuerons à le vérifier.”

Selon le site Web de Transports Canada, les condamnations pour une première infraction de conduite avec facultés affaiblies peuvent entraîner des amendes, l’interdiction de conduire un bateau ou un véhicule à moteur, la saisie du bateau pendant un certain temps et d’éventuelles peines d’emprisonnement.

