Parmi les précieux petits amis restants d’un élargissement rapide de l’UE vers les Balkans occidentaux, la menace d’empiétement de puissances non amies dans la région est un argument principal récurrent. Par cela, ils signifient repousser la Russie, la Chine, la Turquie et certains pays du Moyen-Orient, qui ont régulièrement investi politiquement, économiquement et culturellement dans cette enclave européenne.

Si le problème est réel, quoique parfois exagéré, il ne tient pas compte du fait que l’organe politique des six États de cette région s’engage sans relâche à l’intégration de l’UE et à l’adhésion future à l’Union européenne. Cette position est soutenue par une grande majorité de la population comme le démontrent les sondages d’opinion annuels. J’ai soutenu dans le passé que le raisonnement géopolitique exclusif mettant à l’écart la motivation transformationnelle (c’est-à-dire les critères de Copenhague: État de droit, gouvernement responsable et démocratique, droits de l’homme) est plutôt un argument d’homme de paille.

Entre Edi Rama, le Premier ministre de l’Albanie, qui lors de son entrée en fonction en 2013, a bénéficié d’un large soutien international au point de prétendre par des procurations de propagande que les puissances occidentales le considèrent comme «notre homme à Tirana».

Le 30 janvier, Rama a déclaré qu’en ce qui concerne les exportations de viande, l’Albanie ne devrait pas et n’attendra pas les marchés de l’UE car il y a de meilleures opportunités sur les marchés de l’Est, de la Turquie et du Moyen-Orient.

Techniquement, cette déclaration n’a guère de sens puisque les quotas d’exportation de viande sur le marché de l’UE restent largement non satisfaits et que l’Albanie reste un importateur net de viande.

En novembre dernier, Rama a signé un accord de coopération économique avec les Émirats arabes unis qui a été ratifié à la hâte et en violation des règles parlementaires une semaine plus tard. Avec la même rapidité, le gouvernement a produit une loi qui permet la cession du principal port commercial du pays, Durres Seaport, à la société émiratie «Symphony Invest» sous forme de concession.

Cela viole l’accord de stabilisation et d’association, le traité actuel avec l’UE, qui prévoit un accès équitable des entreprises européennes aux opportunités du marché albanais. Les membres du Parlement européen ont exprimé publiquement leurs inquiétudes et la Commission a soulevé la question formellement.

Rama n’était pas amusé. Il a donc choisi de discuter des marchés d’exportation de viande.

Au cours des deux derniers mois, le Premier ministre albanais a souvent attaqué l’UE pour manque de solidarité vaccinale avec les Balkans occidentaux malgré une subvention de 70 millions d’euros annoncée par la Commission en décembre pour cofinancer l’achat du jab.

Il l’a qualifiée de moralement inacceptable, politiquement incompréhensible, logiquement injustifiable et a déclaré que cela le rendait honteux en tant qu’Européen et indigné en tant qu’humain.

Il est intéressant de noter qu’il a répété les accusations lors d’une visite officielle à Ankara (Rama a cultivé un relation personnelle avec le président turc et beaucoup disent qu’il y trouve une inspiration concernant la gouvernance autoritaire). L’UE, en particulier la France, a vivement réprimandé.

La plupart des observateurs conviendraient que Rama, à la différence de ses homologues serbes, n’a pas négocié à temps avec les producteurs de vaccins. En tant que tel, ses grandes promesses sur ce sujet sensible ne seraient pas tenues mais avec les élections générales qui se profilent en avril, il avait besoin d’un bouc émissaire. Ce qui surprend beaucoup, c’est la façon dont il a pointé du doigt les internationaux et utilisé un langage inhabituellement effronté.

Un naissain très récent pourrait être plus révélateur: Rama réprimandé les ambassadeurs des États-Unis et du Royaume-Uni pour avoir insisté publiquement sur le fait que les partis ont des candidats sans casier judiciaire sur leurs listes et respectent la législation électorale réformée. Il leur a rappelé que les élections en Albanie n’étaient pas leur affaire et qu’il ne pouvait pas savoir si les candidats socialistes avaient menti sur leur passé criminel.

En 2013, l’opposition a découvert des dizaines de criminels graves entrant au parlement et à la mairie via le ticket du Parti socialiste de Rama. Leurs armes et leur argent ont joué un rôle déterminant dans l’obtention de votes qui ne reviendraient normalement pas au Parti socialiste. Sous la pression américaine, Rama a été contraint en 2016 d’adopter une loi interdisant aux anciens condamnés d’exercer des fonctions publiques; une loi qu’il continuait de remettre en question en principe et de ne pas tenir compte dans la pratique. C’était plus tard attesté par plusieurs cas des maires du Parti socialiste aux casiers judiciaires dissimulés, étant élus au pouvoir lors des élections locales à parti unique de juin 2019.

Mais peut-être que la plus grande confrontation avec l’UE a eu lieu l’automne dernier lorsque Rama est parti d’un accord consensuel réforme de la loi électorale qui a été minutieusement négociée par des diplomates européens, américains et britanniques. Dès qu’il a découvert que d’autres règles profiteraient à son parti, il a changé unilatéralement la loi et la constitution, sans tenir compte des avertissements de la Commission européenne, des appels interpartis du Parlement européen et des gouvernements individuels.

Il ne se souciait pas d’exposer les médiateurs comme impuissants et insignifiants; ou peut-être que c’était l’effet secondaire souhaité: montrer au public national qui est le gars fort de la ville.

Il y avait des jours où Rama utilisait habilement certains internationaux pertinents pour dissimuler ses prises de pouvoir inconstitutionnelles, sa grande corruption et sa collusion avec le criminel. monde souterrain. Il a instrumentalisé leur réticence, leur ambivalence et parfois leur mauvaise posture pour conserver et augmenter son pouvoir via une légitimation externe. « Je suis leur fils de pute, tu sais! »

Maintenant, il s’entraîne avec certains d’entre eux mais son objectif reste le même.

Qu’est-ce que cela a à voir avec les pouvoirs envahissants hostiles, pourrait se demander un lecteur patient? Outre le vieil adage selon lequel le pouvoir (absolu) corrompt (absolument) et que les contrôles constitutionnels du pouvoir gouvernemental sont essentiels pour empêcher que les défauts de caractère humain ne nuisent à la société. En fait, rien de transcendantal!

L’Albanie est peut-être le seul pays des Balkans occidentaux où l’adhésion actuelle à l’OTAN et l’avenir à l’UE bénéficient du plus grand soutien populaire. Le Kosovo pourrait rivaliser avec lui, ce qui, encore une fois, en fait une chose plutôt albanaise.

Pourtant, en l’absence de freins et contrepoids, tout dirigeant confronté à des demandes nationales et européennes / occidentales de responsabilité gouvernementale et d’élections libres pourrait vouloir non seulement résister à la pression, mais aussi signaler des alignements européens supplémentaires.

Quiconque pensait que cela n’était possible qu’en Serbie n’a pas regardé le Premier ministre albanais depuis début 2020.