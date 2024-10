Un pizzaiolo de Toronto nommé l’un des meilleurs au monde

Un pizzaiolo de Toronto a été nommé l’un des meilleurs pizzaiolo au monde.

Le chef Ryan Baddeley, connu comme le génie derrière l’une des pizzerias les plus populaires de la ville, Pizzeria Badialivient d’être classé 32e sur 100 chefs mondiaux par le Prix ​​du meilleur chef.

La plateforme a récemment dévoilé sa liste 2024 des meilleurs pizzaiolos du monde et Baddeley était le seul chef canadien à figurer sur la liste.

La majorité de la liste était composée de chefs italiens, la première place étant revenue au prestigieux Franco Pepe de Pepe à Grani, en Italie.

Les Best Chef Awards utilisent un système d’enquête numérique pour leurs processus de vote qui détermine ses résultats. Son enquête en ligne a été ouverte pendant deux semaines, au cours de laquelle chaque électeur était autorisé à voter une fois. La procédure de vote est confidentielle et il est interdit aux chefs de voter pour eux-mêmes.

Le Meilleur Chef utilise également un système de reconnaissance à plusieurs niveaux d’un, deux ou trois couteaux pour dicter le niveau d’excellence du chef. Trois couteaux (le meilleur) sont attribués aux chefs obtenant 80 pour cent ou plus du maximum de points possibles, deux couteaux (classe mondiale) sont attribués à ceux qui obtiennent 40 pour cent ou plus et enfin, un couteau (excellent) est destiné aux chefs qui avoir atteint 20 pour cent ou plus en compétences culinaires.

La nouvelle que le chef Badiali figure sur la liste a suscité des réactions mitigées sur Reddit.

«C’est tellement surprenant pour moi, je ne pensais pas que c’était si génial. C’était une excellente pizza, mais pas un record », a déclaré un utilisateur.

« Une pizza incroyable, quand elle est fraîche, c’est époustouflant », a déclaré un autre utilisateur.

« Si l’échelle est de 0 pour la pizza de New York, Badiali est comme un 8, c’est génial en termes de pizza à Toronto », a commenté un autre utilisateur.

Baddeley était l’un des trois chefs torontois qui ont créé la Pizzeria Badiali. Ses autres partenaires incluent Nick Halligan et Owen Walker (El Rey & Quetzal). Badiali’s a pris de l’importance ces dernières années après que de plus en plus d’habitants et de visiteurs aient essayé ses célèbres pizzas new-yorkaises. Le restaurant est surtout apprécié pour ses tartes au pepperoni, à la vodka épicée et à la margherita, en particulier.

Selon les médias, l’établissement est en train d’ouvrir un deuxième emplacement dans le développement de Mirvish Village, à l’angle des rues Bloor et Bathurst, même si la date d’ouverture n’a pas encore été fixée.

Les Torontois peuvent visiter la Pizzeria Badiali au 181 Dovercourt.