Le Google Pixel 3 a peut-être plus de deux ans et sa dernière année de mises à jour, mais si vous pouviez en acheter un tout nouveau pour 170 $, ce pourrait être un jouet amusant à bricoler, à donner à un enfant en tant que premier téléphone, ou pour ajouter à votre collection grandissante, Pixel fanboy. Aujourd’hui est le jour où vous décidez si c’est une décision judicieuse ou non.

Pour le moment, Woot vend de toutes nouvelles unités Pixel 3 en « Not Pink » pour 170 $. Ce sont vraiment de toutes nouvelles unités, prétendent-ils, et avec un stockage de 64 Go. C’est le plus petit des téléphones Pixel 3 qui n’a pas cette terrible encoche. C’était un super petit téléphone lors de sa sortie.

Comme il s’agit de la dernière année de mise à jour du Pixel 3, vous serez à l’affût de la mise à jour stable d’Android 12 lorsqu’elle arrivera plus tard cette année. Après cela, vous verrez probablement quelques correctifs de sécurité supplémentaires suivis d’un nettoyage final, une compilation de correctif de bogues avant que Google n’appelle la fermeture.

Cool avec ça? Ce lien ci-dessous a ce dont vous avez besoin.