Un pivot de la Fed ? Pas encore, suggèrent les décideurs politiques, car l’inflation rapide persiste.

Les investisseurs s’attendent généralement à ce que la Fed s’en tienne au cap qu’elle a défini en juin. Mais après la réunion de la Fed de la semaine dernière, ils ont commencé à placer des cotes croissantes sur la possibilité que la banque centrale relève ses taux moins que prévu. En fait, les prix du marché ont commencé à suggérer que certains investisseurs avaient légèrement augmenté les chances que la Fed réduise les taux l’année prochaine, ce que les responsables ont repoussé.

« C’est un casse-tête pour moi. Je ne sais pas où ils trouvent cela dans les données », a déclaré Mme Daly. “La perspective que je pense être la plus probable est vraiment que nous augmentons les taux d’intérêt, puis nous les maintenons pendant un certain temps.”

Les responsables publieront leur prochaine série de projections de taux lors de leur réunion en septembre.

M. Kashkari et M. Evans ont tous deux suggéré qu’ils seraient favorables à une augmentation d’un demi-point en septembre – un léger ralentissement par rapport aux augmentations de trois quarts de point effectuées par les responsables en juin et juillet – mais qu’une troisième augmentation de taux inhabituellement importante était possible.

En septembre, “50 est une évaluation raisonnable, mais 75 pourrait aussi être OK”, a déclaré M. Evans aux journalistes mardi.

Les autorités tentent de restreindre suffisamment l’économie pour ralentir le marché du travail, freiner la croissance des salaires et réduire la demande afin que les prix se modèrent. Ils continuent d’espérer pouvoir y parvenir sans plonger l’économie dans une récession pure et simple.

Mais les banquiers centraux sont tout à fait conscients que les prix, qui ont augmenté de 9,1 % sur l’année jusqu’en juin, ont grimpé rapidement depuis plus d’un an. Les consommateurs pourraient commencer à s’attendre à une inflation plus rapide et modifier leur comportement de manière à rendre les augmentations de prix plus susceptibles de durer.