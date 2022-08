Un «pitbull féroce» a abattu une adolescente et un livreur de pizza dans une rue sanglante avant d’être abattu par la police

Un pitbull FEROCIEUX aurait abattu une écolière et mutilé un livreur de pizza avant d’être abattu par la police lors d’un saccage sanglant dans la rue.

Des officiers armés ont été transportés à Morley Street à Rochdale, Manchester, vendredi soir alors que l’animal terrorisait la rue.

Le sable recouvre le sang du chien laissé après qu’il a été abattu par la police sur le pas de la porte Crédit : MEN Media

Les voisins ont dit qu’il était en liberté depuis quelques heures avant qu’il ne tombe sur une adolescente alors qu’elle marchait le long d’un trottoir avec deux copains.

Manchester Evening News rapporte que le chien peut être vu se précipiter vers l’adolescent sur CCTV, quelques instants après qu’elle a semblé se pencher pour le caresser.

Alors qu’elle se retournait pour courir, le chien l’a de nouveau attaquée, la faisant tomber sur le trottoir.

Des témoins ont déclaré que la jeune fille avait subi des morsures au bras et à la jambe, le chien ayant attaqué un livreur de pizza peu de temps après.

L’animal aurait mordu l’homme à la jambe alors qu’il sortait de sa voiture.

Il s’est ensuite recroquevillé sous une caravane dans la rue pendant environ 45 minutes, avant d’être abattu sur le pas d’une porte à environ 20 mètres de l’endroit où les attaques ont eu lieu.

Un résident local a déclaré au MEN : “La police m’a dit que c’était un Pitbull américain. Je l’ai vu pour la première fois vers 19 heures, je me suis juste assis sur le trottoir. Je ne l’avais jamais vu auparavant.

“Deux adolescentes marchaient dans la rue avec un jeune garçon. Je pense qu’une des filles a essayé d’interagir avec lui et il a commencé à courir après elle.

“Elle est tombée et je pense que c’est là que ça l’a attaquée. Elle saignait du bras et de la jambe et elle a laissé tomber son téléphone sur le trottoir.”

Ils ont ajouté: “Puis le chauffeur-livreur s’est arrêté. Il ne s’est pas rendu compte qu’il y avait un chien en liberté. Il est allé droit sur lui.

“Mon frère criait ‘courez’ et il a couru droit dans la maison d’en face.”

Le voisin a déclaré que la police avait tenté d’aider le chien à sortir de sous la caravane alors qu’elle se cachait.

Quand il s’est agi d’une femme officier, elle aurait tasé l’animal.

Nous sommes tous assis dehors un soir et il y a toujours des enfants qui jouent. S’il s’était emparé d’un enfant, les conséquences auraient pu être bien pires. Résident local

Le chien aurait alors commencé à courir et la police “l’a juste abattu”.

Les habitants ont déclaré que le chien noir et gris avait été vu pour la première fois dans la rue vers 19 heures.

La police est arrivée après les attaques vers 21h30 et a dit à tout le monde de rester à l’intérieur.

Un habitant a déclaré au MEN : “C’est une rue animée.

“Nous sommes tous assis dehors une nuit et il y a toujours des enfants qui jouent. S’il avait mis la main sur un enfant, les conséquences auraient pu être bien pires.”

La police du Grand Manchester (GMP) a déclaré que le chien avait été détruit en raison du nombre de personnes dans la région et des blessures causées.

Personne n’a été grièvement blessé dans les attentats.

Dans un communiqué publié samedi, GMP a déclaré: “Vers 21h30 hier soir (vendredi 6 août), la police a été appelée pour signaler qu’un chien était en liberté sur Morley Street, Rochdale.

“Les agents se sont rendus sur place et ont constaté que deux membres du public avaient été mordus par le chien qui agissait de manière agressive.

“Malheureusement, en raison de la nature de l’incident, le chien a été détruit humainement par mesure de sécurité en raison du nombre de personnes dans la région et des blessures causées. Des enquêtes sont en cours. Aucune blessure grave n’a été signalée.”