Un pistolet tiré par un social lors du meurtre d’un haut policier du Belize a un levier de SÉCURITÉ sur la gâchette pour éviter les accidents

LE type de pistolet tiré par la belle-fille de Lord Ashcroft lors du meurtre d’un flic a un levier de sécurité intégré sur la gâchette pour éviter les accidents.

Jasmine Hartin, 32 ans, a déclaré à la police qu’elle avait tiré par erreur sur le surintendant Henry Jemmott dans la tête avec son arme de service en la lui rendant après un mystérieux massage de fin de soirée.

Jasmine Hartin a été emmenée à la prison centrale de Belize Crédit : Le Soleil de San Pedro

Elle prétend avoir accidentellement tiré sur le surintendant Henry Jemmott dans la tête Crédit : San PEDRO SUN

Les experts en armes à feu ont déclaré que les armes à feu ont généralement une barre intégrée sur la détente pour éviter les accidents Crédit : Getty

Mais des experts en armes à feu ont déclaré au Sun que l’arme du flic – confirmée par des sources au Belize comme un pistolet Glock 9 mm – avait généralement une barre intégrée sur la gâchette pour arrêter les décharges accidentelles.

Les deux doivent être enfoncés pour que l’arme tire.

Le capitaine de police à la retraite Michael Van Durme, 65 ans, qui enseigne maintenant la sécurité des armes à feu aux États-Unis, a déclaré: «Vous devez avoir une prise ferme sur la gâchette et la tirer à fond pour qu’elle se déclenche.

« Il a une sécurité intégrée dans la détente – il y a un levier au milieu qui doit également être tiré vers l’arrière pour qu’il tire.

« Si vous le frôlez ou si vous en frappez simplement le bord, il ne tirera pas.

Hartin aurait bu avec l’officier au moment de la fusillade Crédit : Alaia Belize/YouTube

L’accusé dans la belle-fille de Lord Ashcroft Crédit : AFP

Hartin est marié à Andrew Ashcroft Crédit : Alaia Belize/YouTube

«Je suppose que quelqu’un pourrait saisir le pistolet, y mettre le doigt et appuyer sur la détente par accident. C’est certainement une possibilité.

« Mais la personne devrait avoir une prise ferme, pointer le pistolet sur sa tête et tirer la gâchette en arrière. »

Même les autres policiers du Belize – qui connaissaient le surintendant Jemmott – sont perplexes quant à la façon dont il a laissé son arme tomber entre les mains de Hartin.

L’ancien officier Darrell Usher a déclaré que Jemmott lui avait appris la sécurité des armes à feu lorsqu’ils étaient dans la même unité et qu’il a toujours gardé une discipline stricte.

Il a déclaré: «Quand les gens spéculent que Jemmott et la dame ont joué avec l’arme à feu, cela fait vraiment mal parce que je sais par expérience que Jemmott ne jouerait jamais avec une arme à feu.

« De plus, s’il devait remettre une arme à quelqu’un, il l’effacerait et la remettrait ensuite. Il ne remettrait jamais à personne une arme chargée, de plus, il tournait toujours le dos à la personne.

La prison où Hartin a été déplacé a été présentée dans un épisode de World’s Toughest Prisons Crédit : Google

Hartin aurait été hystérique lorsqu’elle a été retrouvée après la fusillade Crédit : Jasmine Hartin/Linked In

Les flics pensent que Jemmott et Hartin avaient bu et joué avec son arme avant qu’elle ne tire accidentellement, dans la luxueuse enclave côtière d’Ambergris Caye vendredi dernier.

Le couple, décrit comme de vieux amis, socialisait en violation du couvre-feu de minuit de Covid au Belize.

Hartin a été retrouvée sur les lieux par un agent de sécurité qui a déclaré qu’elle était «hystérique» et éclaboussée de sang après la fusillade à 1 heure du matin.

La blonde a été emmenée menottée hors d’une cellule de police et emmenée en bateau à la prison centrale de Belize sur le continent.

Les conditions dans la prison sont si mauvaises qu’elle a figuré dans l’émission télévisée World’s Toughest Prisons.

Elle fait face à une accusation d’homicide involontaire coupable par négligence pour le meurtre – mais pourrait encourir aussi peu que cinq ans de prison ou 7 000 £ [$8,500] amende en vertu des lois du Belize.

La sœur de Jemmott, Cherry, 48 ans, qui est surintendante adjointe de la police du Belize, a déclaré que Hartin aurait dû être accusé de meurtre.

Elle a déclaré: « Ce n’est pas bien. Ce n’est pas bien. La famille se sentira vraiment mal. Ce n’est pas justice.

« Mon frère aura des funérailles nationales le 12 juin. Il a donné 24 ans à la police. Et c’est la valeur qu’ils accordent à sa vie ?

« Les gens peuvent voir ce qui se passe ici, ils le disent déjà. Dans sept jours ouvrables, elle sera libérée sous caution, je le prédis. Elle peut se le permettre.

L’agent immobilier et hôtelier Hartin est marié à Andrew Ashcroft, 43 ans, le plus jeune fils du milliardaire britannique et ancien président du parti conservateur Lord Ashcroft.