vidéo C’est le moment où une unité de soldats russes a été détruite par une arme puissante en Ukraine. Des images montrent des combattants de Poutine marchant dans un champ plein de mines détonées et se rassemblant pour parler avant qu’un groupe ne soit touché. L’arme est rapidement tirée sur deux autres groupes puis la vidéo montre plusieurs soldats blessés gisant au sol. On peut voir leurs camarades courir pour les sauver, mais l’arme est à nouveau explosée plusieurs fois pendant qu’ils sont emportés. Le clip a été posté par un compte “personnalité médiatique” qui rend compte de la guerre en Ukraine. L’utilisateur, qui dit avoir été contraint de fuir sa ville natale de Kherson, pense que le missile utilisé par les Ukrainiens était le “rayon de la mort”. C’est le surnom d’un tireur de missiles antichar officiellement appelé le Stugna-P, qui peut localiser avec précision des cibles et perforer un blindage jusqu’à 800 mm. Les Russes ont été pris pour cible alors qu’ils marchaient dans un champ rempli de mines détonées (Photo : Twitter/Special Kherson Cat)



Les Ukrainiens ont frappé les combattants russes à plusieurs reprises (Photo : Twitter/Special Kherson Cat) Alors que l'Occident a renforcé son soutien à l'Ukraine cette année, les craintes sont toujours répandues quant aux conséquences d'une défaite de la Russie. L'une des principales propagandistes du Kremlin, Margarita Simonyan, a averti le monde que Poutine déclencherait la "troisième guerre mondiale" si l'Ukraine gagnait le conflit. La personnalité éminente, qui est payée près de 500 000 £ par an pour diriger l'empire des médias d'État RT, réagissait aux nouvelles concernant les nations occidentales envoient des chars en Ukraine. Elle a dit : 'Si tu veux vivre, abandonne. Et tout cela s'arrêterait en un instant. Et c'est exactement comme ça que ça finira, tôt ou tard. « L'issue de cette bataille est limpide. Ce sera soit notre victoire, soit la troisième guerre mondiale nucléaire.

vidéo C'est loin d'être la première fois que le monde occidental fait face à des menaces d'escalade sérieuse de la part de Moscou. Boris Johnson a révélé que Poutine avait menacé de le tuer en février dernier, quelques jours seulement avant que les troupes russes n'envahissent l'Ukraine. Le président russe aurait dit : "Je ne veux pas te faire de mal, mais avec un missile, ça ne prendrait qu'une minute." La conversation "extraordinaire" faisait suite à une visite que l'ancien Premier ministre avait effectuée à Kyiv dans un ultime effort pour éviter la guerre.

