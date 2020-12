PARIS – Depuis plus de 70 ans, la famille de Léone Meyer se bat pour récupérer un tableau pillé, et pourtant elle ne supporte pas l’idée de l’exposer dans sa maison de la rive gauche, face à la Seine.

La petite œuvre, de Camille Pissarro, montre une bergère s’occupant de son troupeau, et pend non loin au musée d’Orsay, avec d’autres précieux tableaux impressionnistes français. Mais la scène paisible de la campagne de 1886 est pleine d’une histoire de pillage, de tragédie familiale et de batailles juridiques qui s’étendent de Paris à l’Oklahoma.

La mère, la grand-mère, l’oncle et le frère du Dr Meyer sont décédés à Auschwitz. Son père a caché le tableau dans une banque française qui a été pillée en 1941 par les nazis, et l’œuvre a disparu dans l’univers trouble des collaborateurs et intermédiaires du marché de l’art. Des décennies plus tard, en 2012, elle découvrit où se trouvait «La Bergère», ou «Shepherdess Bringing in Sheep», au Fred Jones Jr. Museum of Art, à l’Université de l’Oklahoma. En 2016, elle a négocié un compromis pour le faire pivoter entre l’université et un musée français.

Le bras de fer juridique a recommencé après que le Dr Meyer ait cherché à modifier l’accord et à conserver définitivement le tableau en France, provoquant des affrontements dans les salles d’audience sur son avenir ce mois-ci à Paris et au tribunal de district américain du district ouest de l’Oklahoma.