Un pirate obtient une probation pour une violation massive des données de Capitol One

Le hacker responsable de l’énorme Violation de données de Capital One en 2019 a été condamné à une peine purgée et à cinq ans de probation.

Le juge de district américain Robert S. Lasnik a déclaré que la condamnation de l’ancienne ingénieur système d’Amazon Paige Thompson à une peine de prison aurait été “particulièrement difficile pour elle en raison de sa santé mentale et de son statut transgenre”, a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué. déclaration.

L’avocat américain Nick Brown a déclaré dans un communiqué qu’il était “très déçu” de la décision de condamnation. “Ce n’est pas à cela que ressemble la justice”, a-t-il déclaré. Thompson avait encouru jusqu’à 20 ans de prison pour fraude électronique, mais les procureurs avaient plutôt demandé une peine de sept ans.

Le piratage, l’une des plus importantes violations jamais commises par une société de services financiers, a touché plus de 100 millions de clients américains et a impliqué le vol de données sensibles, notamment des numéros de sécurité sociale et de compte bancaire. En plus de télécharger des données, Thompson a installé un logiciel d’extraction de crypto-monnaie sur des serveurs et a dirigé la crypto vers son portefeuille en ligne, a déclaré le ministère de la Justice.

“Le piratage et le vol d’informations de 100 millions de personnes par Mme Thompson ont causé plus de 250 millions de dollars de dommages aux entreprises et aux particuliers”, a déclaré Brown. “Ses cybercrimes ont créé de l’anxiété chez des millions de personnes qui s’inquiètent à juste titre de leurs informations privées. Cette conduite mérite une sanction plus importante.”

Thompson, 37 ans, était reconnu coupable en juin de fraude électronique, d’accès non autorisé à un ordinateur protégé et d’endommagement d’un ordinateur protégé. Elle a été acquittée des accusations de vol d’identité aggravé et de fraude aux dispositifs d’accès.

Capital One a accepté l’année dernière de payer 190 millions de dollars pour régler un recours collectif intenté par des clients. En 2020, Capital One a accepté de payer 80 millions de dollars pour régler les réclamations des régulateurs bancaires fédéraux selon lesquelles il n’a pas protégé les données.

Une audience est prévue le 1er décembre pour déterminer le montant de la restitution que Thompson doit verser à ses victimes.