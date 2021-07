Un pirate informatique a volé l’identité de plusieurs victimes tuées dans l’effondrement d’un condo à Miami alors que le nombre de morts approche les 100

Un piratage macabre aurait volé les identités et l’argent du nombre croissant de victimes décédées lorsque les tours Champlain Sud de 12 étages se sont effondrées le mois dernier.

« Le jour de leurs funérailles, ils ont commencé à traiter [the account], et après qu’ils soient morts et enterrés, ils les volent ? a dit Sergio Lozano.

Le fils d’Antonio Lozano, 83 ans, et de Gladys Lozano, 79 ans, décédée lorsque l’immeuble en copropriété s’est effondré au milieu de la nuit le 24 juin, s’est souvenu de l’horreur d’avoir regardé par la fenêtre depuis les tours Champlain Est et de n’avoir était la maison des parents.

« Oh, mon Dieu, le bâtiment n’est pas là », a-t-il déclaré en pleurant dans une interview avec WSVN.

« L’appartement de mes parents n’est pas là.

Mais alors que la famille Lozano pleurait la perte du couple aimant qui était marié depuis 59 ans, le fils a déclaré que des escrocs avaient compromis le compte du couple via l’application de trésorerie Zelle.

« Je trouve totalement dévastateur, après avoir perdu mes parents, que je doive faire face à tous les problèmes de succession, et maintenant je dois faire face à quelqu’un qui vole mes parents », a ajouté Sergio.

Apparemment, les Lozanos n’étaient pas les seules victimes ciblées par les cyber-pillards.

Vendredi, au moins 97 personnes avaient été identifiées jusqu’à présent dans le nombre de morts après la chute de l’immeuble en copropriété dans la banlieue de Surfside à Miami.

Le maire de Surfside, en Floride, a depuis averti les proches des victimes de l’effondrement de la copropriété de surveiller de près tous les comptes de crédit de leurs proches après que le ou les pirates auraient volé certaines de leurs identités.

« [They] violé les droits d’un individu, mais pire que cela, un individu décédé et une famille en deuil », a déclaré le maire de Surfside, Charles Burkett, à WPLG.

« C’est terrible », a poursuivi Burkett.

« J’ai hâte de mettre un visage sur ces actes en ce moment, et je pense que tout le sud de la Floride est impatient de voir qui ferait quelque chose comme ça – quel genre de personne ferait quelque chose comme ça.

«Mais j’attends avec impatience que notre service de police les appréhende, et ils sont là-bas à les chercher. Je ne voudrais pas être cette personne en ce moment.

Le maire était discret sur les détails du prétendu piratage des victimes de l’effondrement de l’appartement et n’a pas non plus voulu dire qui aurait pu être ciblé.

L’effort pour identifier les victimes se poursuit alors que le médecin légiste du comté de Miami-Dade passe au crible les restes humains tirés des décombres.

« A cette étape du processus de récupération, il est devenu de plus en plus difficile d’identifier les victimes, et nous comptons beaucoup sur le travail du bureau du médecin légiste et le processus scientifique et technique d’identification des restes humains », a déclaré le maire de Miami-Dade. lit de bureau.

« Ce travail devient plus difficile avec le temps, même si nos équipes travaillent aussi dur et aussi vite que possible. »

