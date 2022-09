Un pirate divulgue des images d’un jeu emblématique — RT Games & Culture

Un utilisateur du site Web de jeux GTAForums a publié près de 100 clips de séquences de test du prochain Grand Theft Auto 6, marquant l’une des plus grandes fuites de l’histoire de l’industrie du jeu vidéo. La fuite a été confirmée par le développeur de GTA, Rockstar Games.

L’utilisateur qui a diffusé les images au cours du week-end passe par le pseudonyme “teapotuberhacker” et affirme avoir également été à l’origine du piratage d’Uber de la semaine dernière, qui a détruit plusieurs systèmes internes du service.

Dans son message sur GTAForums, le pirate a partagé un lien vers un fichier de 3 Go contenant 90 clips de séquences de test GTA 6 et a affirmé qu’il envisageait de divulguer plus de données “bientôt”.

Rockstar Games a écrit dans un message Twitter que la société “a subi une intrusion dans le réseau dans laquelle un tiers non autorisé a accédé et téléchargé illégalement des informations confidentielles de nos systèmes, y compris des images de développement précoces pour le prochain Grand Theft Auto.”

Le développeur a exprimé sa déception que des détails sur le jeu aient été révélés, mais a souligné que cela ne perturberait pas le processus de développement, ce qui “continuer comme prévu.”

Les images de test publiées semblent correspondre aux premiers rapports sur le jeu. Il comprend le premier personnage féminin jouable de la série et se déroule dans la Vice City de Miami, qui figurait dans les titres précédents.

Le journaliste de Bloomberg Jason Schreier, qui a été l’un des premiers à confirmer que les fuites étaient authentiques, l’a décrit comme “l’une des plus grosses fuites de l’histoire du jeu vidéo et un cauchemar pour Rockstar Games.”

Les vidéos ont déjà recueilli des millions de vues après avoir été diffusées sur les réseaux sociaux, montrant les premières images du jeu pleines de textures et de modèles inachevés, de texte d’espace réservé et de code de débogage en temps réel.

Certaines des vidéos les plus complètes montrent des scènes complètes du jeu, dont une où des personnages jouables volent un restaurant et braquent les clients sous la menace d’une arme.

Le pirate a déclaré que la fuite avait disparu “inopinément viral” et a mis à jour son message sur le forum pour inclure des détails sur la façon dont les employés de Rockstar ou Take2 peuvent le joindre, car il est “chercher à négocier un accord”, apparemment concernant d’autres divulgations potentielles.

Bien que l’on pense que le jeu est en développement depuis 2014, l’âge des images n’est pas clair. Certains points de vente de jeux vidéo suggèrent que la plupart des clips ne peuvent pas avoir plus de deux ans, car ils semblent fonctionner sur les dernières cartes graphiques de Nvidia.

Grand Theft Auto 6 serait à au moins deux ans d’une sortie officielle.