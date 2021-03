M. Clark a grandi à Tampa et, enfant, a trouvé des moyens de tromper les joueurs du jeu vidéo Minecraft, ont déclaré des personnes qui le connaissaient à l’époque au New York Times. Il est passé à la vente et à l’échange de noms d’utilisateurs rares sur les réseaux sociaux sur le forum OGUsers, où il s’est connecté avec d’autres pirates informatiques qui ont déclaré avoir participé à la brèche Twitter. Deux autres jeunes hommes, Nima Fazeli et Mason Sheppard, ont également été arrêtés et ont fait face à des accusations liées au piratage.

