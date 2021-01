La banque centrale néo-zélandaise a déclaré dimanche que l’un de ses systèmes de données avait été violé par un pirate informatique non identifié qui aurait potentiellement accédé à des informations commerciales et personnelles sensibles.

Un service tiers de partage de fichiers utilisé par la Reserve Bank of New Zealand pour partager et stocker des informations sensibles a fait l’objet d’un accès illégal, a déclaré la banque basée à Wellington dans un communiqué.

Le gouverneur Adrian Orr a déclaré que la brèche avait été contenue. Les fonctions essentielles de la banque « restent solides et opérationnelles », a-t-il déclaré.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec des experts en cybersécurité nationaux et internationaux et d’autres autorités compétentes dans le cadre de notre enquête et de notre réponse à cette attaque malveillante », a déclaré M. Orr.

« La nature et l’étendue des informations potentiellement accessibles sont encore en cours de détermination, mais elles peuvent inclure des informations commercialement et personnellement sensibles. »

Le système a été sécurisé et mis hors ligne jusqu’à ce que la banque termine ses premières investigations.

« Il faudra du temps pour comprendre toutes les implications de cette brèche et nous travaillons avec des utilisateurs du système dont les informations peuvent avoir été consultées », a déclaré M. Orr.

On ne sait pas quand la violation a eu lieu ou s’il y avait des indications sur qui était responsable, et dans quel pays le service de partage de fichiers est basé.

Plusieurs grandes organisations néo-zélandaises ont été la cible de cyber-interférences au cours de l’année écoulée, notamment la Bourse de Nouvelle-Zélande, dont les serveurs ont été mis hors de la vue du public pendant près d’une semaine en août.

Dave Parry, professeur d’informatique à l’Université d’Auckland, a déclaré à Radio New Zealand qu’un autre gouvernement était probablement à l’origine de la violation de données bancaires.

« En fin de compte, si vous veniez d’une sorte de perspective criminelle, les agences gouvernementales ne paieront pas votre rançon ou autre, alors vous seriez probablement plus intéressé de venir d’un niveau de gouvernement à gouvernement », Pr Parry m’a dit.