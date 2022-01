Un pirate anti-vax laisse un « code QR offensant »

Une Française a fait irruption dans les serveurs d’un hôpital pour protester contre un mandat de vaccination

Une ingénieure des Hospices Civils de Lyon (HCL), un grand centre hospitalier universitaire en France, a été tellement outrée par la demande de son employeur de se faire vacciner qu’elle a pris des mesures drastiques.

En septembre 2020, la femme a piraté les serveurs de l’Hôpital Edouard-Herriot, intégrés aux HCL, et a supprimé certains fichiers, les remplaçant par « un code QR offensant, » Les médias français ont rapporté jeudi, citant une agence de sécurité publique de la région du Rhône.

La femme a également présenté un faux laissez-passer de santé à son employeur, ce qui a ensuite entraîné sa suspension de travail. L’hôpital a déposé une plainte concernant le piratage et l’enquête qui a suivi a finalement identifié le coupable.

L’ingénieur a été arrêté et a plaidé coupable. Elle a revendiqué l’envie de résister au mandat du vaccin associé à « surcharge de travail » l’avait poussée à commettre le crime.

La femme a été libérée et doit comparaître devant le tribunal en septembre 2022.

Un laissez-passer sanitaire comme preuve du statut vaccinal et des résultats des tests Covid a été introduit en France en 2021, et a été remplacé par un laissez-passer vaccin cette année. Les gens doivent montrer le laissez-passer pour entrer dans un large éventail de lieux de tous les jours, y compris les bars et les cafés.