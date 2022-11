Un piratage majeur des données de santé en Australie expose les patientes avortées

L’assureur, Medibank, a déclaré dans un communiqué que les données comprenaient les noms, adresses, dates de naissance, numéros de téléphone et adresses e-mail. Le directeur général David Koczkar a déclaré que la publication de l’information – après le rejet d’une demande de rançon – était “une attaque contre les membres les plus vulnérables de notre communauté”.

Medibank a reconnu le 13 octobre qu’elle avait été piratée. Il a déclaré plus tard que les informations personnelles de 9,7 millions de clients et 480 000 allégations de santé avaient été consultées.

L’assureur a annoncé lundi qu’il ne paierait pas de rançon pour garder les données privées. Mercredi, les informations d’identification des clients qui avaient eu accès à des soins médicaux, y compris pour le rétablissement de la toxicomanie et les soins de santé mentale, ont été publiées. Cela a été suivi jeudi par des informations sur les patients qui avaient demandé et subi des avortements.

Les détails des procédures médicales impliquant environ 500 personnes faisaient partie des deux dépôts de fichiers en ligne, selon Conversation, un site d’information à but non lucratif.

“C’est évidemment une ligne d’attaque assez dégoûtante à prendre”, a-t-il ajouté. « Et nous savons qu’il y a des pirates informatiques qui ciblent délibérément les services de santé précisément pour cette raison. Cela vous dit un peu à quel point les choses vont mal et à quel point, effectivement, le hardcore, ce groupe particulier est.

Bien que l’avortement soit légal en Australie, il reste “une forme assez stigmatisée de soins de santé”, et la publication des données pourrait mettre certaines femmes en danger, a déclaré Kelleher. “Notre plus grande préoccupation était l’impact que cela pourrait avoir sur les personnes victimes de coercition et d’abus en matière de reproduction, ou de violence domestique et familiale, dans leur vie.”