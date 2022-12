Un pionnier du football américain

Note de l’éditeur : L’hommage de Kartik Krishnaiyer à Grant Wahl rend hommage à l’une des personnes les plus influentes du football pour le sport aux États-Unis.

Grant Wahl, un incontournable de la scène du football américain et mondial, est décédé subitement vendredi. Wahl avait 49 ans.

Wahl n’était pas un écrivain de football ordinaire. Au contraire, il était une institution dans le jeu et un mentor pour tant de personnes. Encore plus critique, sans doute, était le rôle que Wahl a joué dans la croissance du jeu aux États-Unis.

Wahl a écrit sur le football pendant plus de deux décennies à Sports illustrés. Il a attiré mon attention pour la première fois lors de la Coupe du monde 1998 en France. Ensuite, sa prose était unique parmi les écrivains américains sur une plate-forme grand public à l’époque. Cela différait de beaucoup aux États-Unis. Couvrir le football, pour eux, était une rétrogradation des sports traditionnels. C’était un dépliant temporel ou un tremplin vers un sport grand public.

Wahl a embrassé la culture et la compréhension du sport pour toute sa mondanité.

Au fil des ans, l’impact de Wahl a augmenté. Finalement, il est devenu l’écrivain le plus visible et le plus lu sur le sport aux États-Unis. Au milieu des années 2000, j’étais accro à ses chroniques. Ils étaient une fenêtre sur le monde du football. Pour moi, le football était un fandom, et Wahl a fourni tout le contenu que je pouvais désirer. Il était le débouché d’un sport à peine inscrit dans le paysage américain.

Hommage à Grant Wahl

Wahl était une présence tellement talentueuse et visible. Il aurait pu continuer à écrire sur le basket-ball universitaire. Ou, il avait le potentiel de violer d’autres sports américains plus importants. Nous ne pouvons pas sous-estimer son impact sur la croissance de la popularité du jeu. Son statut actuel en termes de visibilité est tout à l’honneur de la détermination de Wahl.

En 2006, j’ai commencé à écrire sur le football de manière plus sérieuse. La forme utilisée par Wahl dans ses écrits était mon modèle le plus clair. Son style d’écriture a donné un contexte et un arrière-plan à un jeu qui était étranger à la plupart des Américains. Le football avait besoin d’une touche spéciale de la part des écrivains qui essayaient de vendre le jeu aux masses.

La narration était son point fort et elle a atteint de nouveaux sommets dans son livre de 2009, The Beckham Experiment. J’ai fait l’éloge de ce livre pour ce site Web. Il reste, aujourd’hui, une lecture par excellence en termes de narration et de compréhension des épreuves et des tribulations autour de la Major League Soccer à cette époque.

La signature de Wahl à cette époque transmettait un sérieux au lecteur. Une histoire gagnait du terrain et de l’importance s’il était l’auteur qui lui était assigné.

J’ai sauté de l’autre côté du bureau, pour ainsi dire, en 2010. La Ligue nord-américaine de soccer (NASL) m’a nommé directeur des communications. Assez rapidement, j’ai réalisé le potentiel d’amener Wahl à couvrir des histoires liées à notre ligue. Il serait plus qu’utile de développer cette ligue de deuxième division parvenue.

La portée de l’écrivain

De telles opportunités se sont présentées, peut-être pas aussi régulièrement que je l’avais espéré, mais assez souvent. Wahl a creusé des histoires liées à notre ligue et à nos équipes. Cela a commencé avec un joueur de Tampa Bay Rowdies qui jouait pour l’équipe nationale de Palestine en 2011. Cela a culminé, du moins selon mon expérience, avec l’annonce du grand Brésilien Ronaldo achetant une partie des Fort Lauderdale Strikers. C’est sur cette dernière histoire, début 2015, que nous avons ressenti tout l’impact du personnage de Wahl. Il avait commencé à contribuer à la couverture du football FOX Sports quelques années plus tôt.

L’un des défis de donner des histoires aux écrivains nationaux avec une plate-forme était que les journalistes locaux qui travaillent de longues heures pour un salaire peu élevé, couvrant les équipes locales, deviennent parfois rancuniers. Mais, dans le cas de Wahl, lorsque vous avez travaillé avec lui sur une histoire, tout le monde dans le jeu a compris l’ampleur de la plate-forme dont il disposait.

Au fur et à mesure que mon rôle dans le jeu évoluait, j’ai rencontré de plus en plus de personnes qui disaient que Wahl était une source d’inspiration ou un mentor. C’était quelqu’un qui avait toujours le temps de parler à un écrivain de football ou à un attaché de presse, peu importe à quel point ils étaient relativement insignifiants. Il a pris le temps d’encadrer toute une génération de jeunes écrivains et a contribué à faire revivre une organisation professionnelle en grande partie endormie, The North America Soccer Writers (NASR), dont j’ai été vice-président de 2017 à 2019.

De plus, il était l’ami de tant de personnes dans l’entreprise. Il y a trois mois, Neil Blackmon, l’un de mes plus proches associés et amis dans ce métier, a perdu son père. L’un des premiers appels téléphoniques que Neil a reçus provenait de Grant Wahl, qui n’était jamais trop occupé pour consacrer une minute et une pensée à un collègue.

Un pionnier du football

Grant était presque comme un missionnaire du beau jeu, répandant l’évangile d’un sport secondaire voire inconnu de la plupart des fans de sport américains. Il a recherché des plateformes d’information nationales et tout autre véhicule pour parler et promouvoir le sport auprès d’un public plus large que celui qui le regardait régulièrement.

Alors que les dernières nouvelles étaient dans sa timonerie, comme décrit ci-dessus, ses efforts pour promouvoir les personnes et les personnalités autour du jeu ainsi que la culture non seulement aux États-Unis mais dans le monde qui alimentaient la passion du football étaient plus importants pour lui.

Dire la vérité

Après avoir quitté FOX Sports en 2019 et Sports Illustrated en 2020, la voix de Wahl est sans doute devenue encore plus importante. En tant que pigiste, il s’est engagé encore plus à raconter des histoires et à donner un contexte important sur un sport qui devenait de plus en plus discutable dans son éthique et son impact. Wahl n’était pas étranger aux controverses autour de la FIFA, envisageant brièvement une candidature à la présidence de l’organisation une décennie plus tôt, en 2011. Wahl avait martelé la FIFA pendant des années pour son scandale et ses manquements éthiques, mais à l’approche de la Coupe du monde au Qatar et de la gouvernance du le jeu est devenu encore plus discutable, il a aiguisé son crayon et écrit de nombreuses colonnes, qui ont sonné l’alarme sur les problèmes clés entourant le jeu.

En 2021 et 2022, écrivant sur une plate-forme de sous-pile, Wahl a écrit certaines de ses pièces les plus importantes, qui ont effectivement fusionné l’activisme avec une passion pour le sport. Son dernier article, écrit la veille de son décès, traitait du traitement honteux par le Qatar, hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, des travailleurs migrants d’Asie du Sud et des efforts politiques pour faire taire la conversation à ce sujet.

C’était un hommage approprié pour Grant Wahl de mettre fin à sa carrière, car cette pièce reflétait son sens profond de la justice ainsi que son désir que le beau jeu soit juste cela. Magnifique, encore une fois.

PHOTO : IMAGO / Bildbyran