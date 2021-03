Pendant ce temps, le World Wide Web était en éruption. «Pour moi, Internet était le début de la fin», a déclaré Mme Staples. Lorsqu’elle a commencé à travailler comme concepteur d’interface six ans auparavant, l’interface utilisateur graphique n’était pas largement comprise; maintenant, les pages Web surgissaient par centaines et tout le monde surfait sur le net. Tout devenait de plus en plus standardisé, commercialisé, encombré et ennuyeux.

Les hommes, en particulier ceux nommés Steve et Bill, ont beaucoup de mérite pour avoir annoncé cette ère moderne de la technologie de l’information. Mais dans les coulisses, dans des entreprises de technologie et de design du monde entier, l’apparence et la convivialité de ces écrans ont été définies par des graphistes moins connus – des personnes qui ont créé les fenêtres, les boîtes de dialogue et les icônes prises largement pour acquis de nos jours.

