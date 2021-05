Un pingouin solitaire saute sur un bateau en Antarctique et part en balade de dix minutes avec des touristes

Un pingouin solitaire était parti pour une promenade en bateau amusante lorsqu’un groupe de touristes dirigé par le guide polaire John Bozinov l’a repéré dans la mer de Ross en Antarctique. John s’assura que le pingouin se sentait à l’aise avec le groupe d’humains et éteignit le moteur du bateau pendant que l’oiseau incapable de voler nageait et sautait sur le bateau gonflable. La vidéo partagée par John montre comment le manchot à jugulaire saute sur le bateau et bat des ailes. Il se dresse sur la proue alors que le groupe de touristes est assis à l’arrière-plan. Ressemblant au capitaine du bateau, le Penguin effectue un trajet de dix minutes alors que le moteur tourne et que la visite reprend.

Parler au Courrier quotidien, John a déclaré qu’il était complètement choqué depuis qu’il avait eu l’expérience de passer de nombreuses heures dans des bateaux zodiac autour des colonies de manchots et que c’était la première fois que cela se produisait. Il a ajouté que le pingouin avait essayé de sauter dans son bateau à plusieurs reprises pendant qu’il conduisait, mais qu’il ne cessait de tomber, il a donc éteint le moteur et le groupe de touristes s’est assis très tranquillement jusqu’à ce qu’il réussisse enfin à monter dans le bateau.

John ne sait pas pourquoi le pingouin a présenté un comportement aussi inhabituel puisqu’il n’a vu aucun prédateur ou autre pingouin dans les environs. Ainsi, la seule raison plausible pour laquelle le pingouin a fait de l’auto-stop à travers l’Antarctique aurait pu être parce qu’il était perdu ou séparé de son groupe.

John a déclaré au DailyMail que le groupe de touristes n’avait pas vu d’épaulards ni de phoques à la surface pendant toute la durée de leur séjour. Pour que le pingouin se sente à l’aise et en sécurité, les touristes se sont assurés de ne pas exprimer ouvertement leur excitation. Cependant, la vidéo montre comment plusieurs photos ont été prises, quoique silencieusement, alors que le pingouin a sauté sur le bateau. On a alors demandé au pingouin de retourner chez lui sans le toucher.

DailyMail rapporte que l’incident s’est produit plus tôt en janvier de cette année.

