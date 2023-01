Un pingouin luttant pour rester immobile sur une balance est super mignon

Vous souvenez-vous de la série télévisée de dessins animés Pingu ? Le protagoniste de l’émission, Pingu, était un pingouin maladroit qui vivait dans un igloo avec sa famille et partait pour de mini aventures avec des amis. Le spectacle culte classique a été adoré par les enfants des années 90. À bien des égards, Pingu représentait les caractéristiques générales d’un pingouin. En raison de telles représentations à l’écran, ces oiseaux ont mérité l’étiquette d’être mignons et assez espiègles. Une vidéo virale récente prouve que les pingouins possèdent également ces qualités dans la vraie vie. Partagée sur Twitter le 6 janvier, cette vieille vidéo montre aux internautes les difficultés rencontrées par un membre du personnel pour peser un pingouin, qui ne peut tout simplement pas rester immobile.

Le clip hilarant capture un personnel d’élevage, essayant désespérément de vérifier le poids d’un bébé manchot empereur de 97 jours, né le 1er octobre de cette année. “Bébé manchot empereur né le 1er octobre. Une bataille entre le personnel d’élevage qui veut que vous restiez immobile et le bébé qui ne peut pas rester assis… 97 jours 14,1 kg”, lit-on dans la légende du tweet.

☆ 10/1 生まれ の エンペラー ペン ギン の 赤ちゃん ☆ じっとして ほしい 飼育 スタッフ と じっと し て い られ ない 赤ちゃん の 攻防 戦…!? 97日 齢 14.1kg pic.twitter.com/ZoLc9cz5Gd — アドベンチャーワールド 公式 (@aws_official) 6 janvier 2022

La vidéo d’un peu plus d’une minute révèle que le membre du personnel place le bébé pingouin sur une balance pour vérifier son poids. L’adorable animal n’arrive tout simplement pas à rester en place au même endroit, ce qui donne du fil à retordre au membre féminin du personnel. Il titube en avant avec ses petits pieds et tente en vain de s’enfuir, avant de se faire attraper par ses mains. Le processus se poursuit pendant un certain temps alors que le bébé manchot empereur fait encore quelques tentatives infructueuses pour descendre de la balance, l’air visiblement irrité.

Au fur et à mesure que la vidéo progresse, l’oiseau incapable de voler semble céder et s’immobilise finalement au même endroit sur la balance pendant que son poids est mesuré. Les dernières secondes de la vidéo virale amusante montrent le bébé pingouin assez agité alors qu’il regarde dans toutes les directions avec ses yeux innocents et gratte son ventre ovale avec son bec.

Cette jolie vidéo de pingouin a suscité de nombreuses réactions de la part des utilisateurs des médias sociaux, qui ne pouvaient tout simplement pas se remettre des bouffonneries hilarantes de l’oiseau. Alors qu’un utilisateur a fait remarquer, “SO FLUFFY !!!”, un autre a commenté, “C’est adorable.” Une troisième personne a exprimé sa surprise face à la taille énorme du bébé et a écrit : « Bébé ?! Quelle est la taille des adultes ? »

De bébé?! Quelle est la taille des adultes ?— Johanna M.🧚🏼‍♀️ (@JM_Luna) 7 janvier 2022

Parmi les différents types d’espèces de manchots, le manchot empereur est le plus grand. Selon National Geographic, ces manchots empereurs se trouvent principalement en Antarctique. Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 35,4 millions de vues et reçu plus de 390,6k likes sur Twitter.

Le bébé manchot empereur vous a-t-il aussi fait sourire ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici