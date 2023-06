Un pilote vu effondré dans un avion qui a déclenché une poursuite en avion de chasse au-dessus de Washington DC | Nouvelles américaines

Un pilote a été vu affalé dans le cockpit d’un avion capricieux qui s’est écrasé après avoir survolé Washington DC – alors que des avions de chasse étaient brouillés pour intercepter l’avion.

Aucun survivant n’a été retrouvé près de l’épave de l’avion, qui aurait transporté quatre personnes.

L’avion avait décollé d’Elizabethton dans le Tennessee dimanche, avant de faire inexplicablement demi-tour en survolant Long Island à New York.

Il se dirigeait vers l’aéroport MacArthur de l’île, mais s’est plutôt retrouvé au-dessus de DC – y compris certains des espaces aériens les plus restreints du pays – avant de s’écraser sur un terrain montagneux près de Montebello, en Virginie.

Des avions de chasse de Joint Base Andrews dans le Maryland ont été déployés pour enquêter lorsque le pilote a été vu effondré, a déclaré un responsable.

Les contrôleurs aériens ont contacté par radio l’avion, nommé Cessna Citation, 15 minutes après son décollage à 13 h 13, heure locale, lui demandant d’arrêter sa montée à 33 000 pieds, a déclaré un haut responsable du gouvernement.

Il a fait demi-tour près de New York et aurait manqué de carburant lorsqu’il s’est écrasé juste après 15h30, heure locale.

On ignore actuellement pourquoi le pilote était silencieux et n’a pas répondu aux contrôleurs aériens – ou ce qui aurait pu les rendre incapables.

Les avions de chasse ne sont pas responsables du crash

Les avions de chasse déployés pour intercepter l’avion alors qu’il traversait DC n’étaient pas la cause de l’accident.

Ils ont cependant été responsables d’un boom retentissant au-dessus de la capitale américaine après avoir été autorisés à voyager à des vitesses supersoniques.

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a lancé lundi une enquête pour « entamer le processus de documentation de la scène et d’examen de l’avion », a-t-il indiqué dans un communiqué.

Cependant, il pourrait s’écouler des jours avant que les responsables ne puissent recueillir des preuves sur le « champ de débris hautement fragmenté ».

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:34

Sonic Boom interrompt le clip vidéo



L’enquêteur du NTSB, Adam Gerhardt, a déclaré: « Tout est sur la table jusqu’à ce que nous supprimions lentement et méthodiquement les différents composants et éléments qui seront pertinents pour cette enquête de sécurité. »

Une déclaration du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord indique que les F-16 ont utilisé des fusées éclairantes pour tenter d’attirer l’attention de l’avion capricieux, mais n’y sont pas parvenus.

Une source proche du dossier a déclaré à Reuters que le Cessna était censé être sur pilote automatique.

Les sites Web de suivi des vols ont montré qu’il avait subi une descente en spirale à plus de 30 000 pieds par minute, avant de s’écraser dans le St Mary’s Wilderness vers 15 h 30, heure locale, dimanche.

Le New York Times rapporte qu’elle a été enregistrée auprès d’Encore Motors of Melbourne Inc, basée en Floride.

En savoir plus:

Un mort et six blessés après l’attaque d’un mémorial

Une femme «a laissé des enfants dans une voiture qui a pris feu alors qu’elle volait à l’étalage»

Au lendemain du boom sonore, les habitants se sont dirigés vers les médias sociaux pour savoir ce qui s’était passé.

Cole Rojewski, un lobbyiste de Washington DC, a tweeté : « Énorme boom ou explosion à Washington DC il y a quelques minutes. On dirait que des gens de la Virginie du Nord au Maryland l’ont entendu. Ils ont secoué des maisons ici à Capitol Hill. Est-ce que quelqu’un sait ce que c’était ? »

D’autres ont suggéré que la ville aurait pu être frappée par un tremblement de terre, tandis que certains auraient appelé le 911.

Le département de la Sécurité intérieure a tweeté peu de temps après le son : « Nous sommes au courant des rapports des communautés de toute la région de la capitale nationale faisant état d’un « boom » fort cet après-midi. Il n’y a aucune menace pour le moment. »

Finalement, le Bureau de gestion des urgences de la ville d’Annapolis, à 30 miles à l’est de la capitale, a déclaré que le bruit était le résultat d’un exercice militaire.

La Maison Blanche a déclaré que le président Biden avait été informé de l’incident.