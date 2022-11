Un pilote se penche par la fenêtre du cockpit pour récupérer le téléphone perdu d’un passager aux États-Unis

Dans un geste aimable, le pilote et les employés d’un avion de Southwest Airlines ont aidé un passager qui avait accidentellement oublié son téléphone dans la zone de la porte d’embarquement pour le récupérer. Selon un reportage de CNN, l’incident s’est produit à l’aéroport de Long Beach à Los Angeles. Selon les rapports, c’est un autre passager prenant un vol différent qui a repéré l’appareil mobile en premier et a informé les autorités. Mais cette fois, le processus d’embarquement aurait été terminé et l’avion avait déjà été repoussé.

Cela n’a pas empêché les employés d’aider leur client car ils se sont rapidement joints aux efforts pour s’assurer que le téléphone est retourné en toute sécurité à son propriétaire. Southwest Airlines, basée à Dallas, s’est également rendue sur Twitter pour partager un court extrait de l’incident qui s’est produit le 13 novembre. Dans le clip, le pilote de l’avion peut être aperçu se penchant par la fenêtre du cockpit pour attraper le téléphone qui est passé. par un de leurs employés sur le terrain.

Un membre du personnel saute dans le but de réussir à passer le téléphone, mais ne le fait pas. Dans la seconde suivante, un autre membre un peu plus grand que le précédent saute pour faire une deuxième tentative. Mais cette fois, le pilote parvient à saisir le téléphone et on entend quelques personnes hurler et applaudir une fois la tâche terminée. “Lorsque nos employés de l’aéroport LGB ont remarqué le téléphone d’un client laissé dans une zone fermée après un vol déjà embarqué et repoussé de la porte, ils n’ont pas hésité”, a déclaré la compagnie aérienne. Regardez la vidéo ci-dessous :

Une fois, j’ai perdu mon téléphone sur un @SouthwestAir vol (je l’avais fermé derrière la table du plateau). Un agent de bord qui m’avait aidé à le chercher a appelé le téléphone de mon mari lorsqu’ils ont atterri à l’aéroport suivant, puis m’a renvoyé mon téléphone. Elle ne m’a pas laissé payer les frais d’expédition.❤️— Rebecca Walker Benjamin (@rlwbenj) 13 novembre 2022

Après que l’histoire ait fait surface en ligne, plusieurs passagers qui ont été aidés par la compagnie aérienne Southwest ont répondu au clip pour partager leurs histoires personnelles. Une utilisatrice a expliqué comment elle avait été aidée par un pilote de la passerelle de SWA pour pousser son mari qui était en fauteuil roulant. “Il y a 3 ans et demi, nous avons pris l’avion pour Denver plusieurs semaines avant mon remplacement de la hanche. J’étais dans un fauteuil roulant et ma femme avait du mal à me pousser sur la passerelle lorsque le pilote s’est précipité et a dit “laisse-moi faire ça pour toi” et m’a poussé sur la passerelle ! Maintenant, c’est le service », a déclaré l’utilisateur.

Il y a 3 ans et demi, nous avons pris l'avion SWA pour Denver plusieurs semaines avant mon remplacement de la hanche. J'étais dans un fauteuil roulant et ma femme avait du mal à me pousser sur la passerelle lorsque le pilote s'est précipité et a dit "laisse-moi faire ça pour toi" et m'a poussé sur la passerelle ! C'est ça le service !!!

Un autre a déclaré que la compagnie aérienne les avait aidés à récupérer leur téléphone en le leur renvoyant sans frais. L’utilisateur a écrit : « Une fois, j’ai perdu mon téléphone sur un vol de la Southwest Airline (je l’avais enfermé derrière la tablette). Un agent de bord qui m’avait aidé à le chercher a appelé le téléphone de mon mari lorsqu’ils ont atterri à l’aéroport suivant, puis m’a renvoyé mon téléphone. Elle ne m’a pas laissé payer les frais d’expédition.

Pendant ce temps, un barrage d’utilisateurs a également salué les efforts de la compagnie aérienne. “Excellent service client allant au-delà des attentes ! Bravo », a déclaré l’un d’eux.

Un autre a ajouté: “Montre que tous les héros ne portent pas de capes!”

Le clip viral qui a recueilli plus de soixante-douze mille vues sur le site de micro-blogging a été partagé à l’occasion de la Journée nationale de la gentillesse.

